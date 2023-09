Dao lolemba Dorsett AMTD Singapore Ilandila Mphotho Awiri Zamakampani

By

AMTD Digital Inc., nsanja yokwanira yolumikizirana ndi digito yomwe ili ku France, ndiyokonzeka kulengeza kuti kampani yake yocheperako, Dao yolembedwa ndi Dorsett AMTD Singapore, yalemekezedwa ndi mphotho ziwiri zazikulu zamakampani. Hotelo yoyendetsedwa ndi anthu, momwe AMTD Digital ili ndi umwini wa 51%, yalandira mphotho ya "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" kuchokera ku World Travel Awards ndi "Best Interior Design Award 2023" kuchokera ku AltoVita Singapore.

Mphotho ya World Travel Awards ndi pulogalamu yotchuka kwambiri pazaulendo ndi zokopa alendo, ndipo kuwina mphothoyi ndi chizindikiro chakuchita bwino komwe kumadziwika padziko lonse lapansi. AltoVita, kumbali ina, imagwiritsa ntchito nsanja yapaintaneti yomwe imadziwika ndi pulogalamu yamabizinesi yomwe imapereka mwayi wopeza nyumba zambiri padziko lonse lapansi.

Kuzindikirika kumeneku kumakhala ngati umboni wa chidaliro ndi chithandizo chomwe Dao wolemba Dorsett AMTD Singapore walandira kuchokera kwa makasitomala ake, alendo, ndi othandizana nawo. Monga gawo la AMTD Gulu, lomwe lilinso ndi L'Officiel Inc. SAS, kampani yapadziko lonse yofalitsa nkhani zamafashoni, AMTD Digital ndi yodzipereka popereka kuchereza kwapadera komanso zochitika za VIP.

AMTD Digital Inc. ndi njira yopezera mayankho a digito yomwe imagwira ntchito m'magawo osiyanasiyana, kuphatikiza ntchito zamayankho a digito, media media, zomwe zili ndi malonda, mabizinesi a digito, komanso kuchereza alendo ndi ntchito za VIP. Imagwira ntchito ngati maziko a AMTD SpiderNet ecosystem, kuphatikiza ndi kupatsa mphamvu mabizinesi osiyanasiyana a digito mkati mwa chilengedwe chake.

AMTD Assets Group, kampani yothandizirana ndi AMTD Digital, imayang'ana kwambiri msika wanyumba, wokhazikika pamalingaliro ochereza alendo komanso moyo wawo padziko lonse lapansi. Kampaniyo imagwiritsa ntchito njira yokhazikika yamakasitomala, yopereka umembala wa VIP m'mahotela otsogola ndi nyumba zothandizidwa, kubwereketsa malo, chakudya ndi zakumwa, komanso ntchito za umembala wa makalabu m'mizinda yayikulu padziko lonse lapansi.

Pomaliza, Dao yolembedwa ndi Dorsett AMTD mphotho zaposachedwa za Singapore zimatsimikizira kudzipereka kwake popereka chithandizo chapadera komanso zokumana nazo kwa makasitomala ake. Monga gawo la AMTD Digital Inc. ecosystem, kampaniyo ikupitiliza kuyesetsa kuchita bwino pakuchereza alendo komanso mayankho a digito.

