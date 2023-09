Fikirani Bio Imapeza Ndalama Zamtengo Wapatali mu CuraPatients Kuti Ikulitsidwe ku US Digital Healthcare Sector

By

Kampani ya Access Bio, yomwe ili ku US yomwe ikuyang'ana kwambiri kupanga zida zodziwira matenda a m'badwo wotsatira, yapeza gawo latsopano ku CuraPatients, kampani yokhudzana ndi thanzi la anthu ku California. Kupezaku kumafuna kufulumizitsa kulowa kwa Access Bio mu gawo lazachipatala la digito ku United States.

CuraPatients imadziwika ndi njira yake yopangira nzeru zamapulogalamu-as-a-service (SaaS), yomwe imatsimikiziridwa ndi Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Chitsimikizochi chimatsimikizira kuti a CuraPatient amatsatira njira yokhazikika pakuwunika chitetezo, kutsimikizira, komanso kuwunika mosalekeza kwa zinthu zamtambo ndi ntchito. Zimalola kampaniyo kupeza zidziwitso za odwala kuchokera ku bungwe lililonse la boma la US, ndikupereka mwayi wopikisana nawo m'malo azachipatala aku US.

Kuphatikiza pa pulogalamu yake yochokera ku AI, CuraPatients imaperekanso chithandizo cha katemera komanso chithandizo choyang'anira matenda osachiritsika kumaketani akulu azamankhwala ku US.

Access Bio, ndi zosiyanasiyana mankhwala mankhwala, cholinga kukulitsa synergies kudzera mu mgwirizano ndi CuraPatient. Kampaniyo ikukonzekera kugwiritsa ntchito pulogalamu yosungitsa ya CuraPatient ngati njira yatsopano yogawa pogulitsa ndikupereka zida zake zowunikira. Kuphatikiza apo, Access Bio ikufuna kugwira ntchito ndi CuraPatients kuti apange njira yophatikizira yothetsera kupewa, kuzindikira, kulembera mankhwala, komanso chithandizo mtsogolo.

"Tekinoloje yapamwamba yachitetezo cha CuraPatient, nsanja yachitetezo cha digito, ndi maukonde abizinesi ku US zitha kukhala maziko olimba pakukulitsa bizinesi yazaumoyo ya digito," adatero mkulu wa Access Bio. "Kupyolera mu mgwirizano wabwino ndi makampani osiyanasiyana, tipitiriza kupititsa patsogolo kupezeka kwathu m'gulu lachipatala cha digito."

