The Atlanta Journal-Constitution Ikulandira Imani Dennis ndi Abbey Edmonson ku Gulu la Digital

The Atlanta Journal-Constitution (AJC) ndiwokonzeka kulengeza kuwonjezera kwa Imani Dennis ndi Abbey Edmonson ku timu yake ya digito. Monga akatswiri okhudzana ndi chikhalidwe cha anthu, Dennis ndi Edmonson adzakhala ndi udindo wokonza malo ochezera a pa TV, kuphatikizapo Facebook, Twitter, ndi Instagram. Adzathandizana kuwonetsa utolankhani wapamwamba kwambiri wa AJC ndikupanga zinthu za digito.

Imani Dennis wakhala akuthandizira kwambiri ku AJC ngati wogwira ntchito pawokha ndipo tsopano alowa nawo timuyi nthawi zonse. Asanalowe nawo nyuzipepalayi, adagwira ntchito ngati wophunzira wapa digito mu 2020, akudziwa zambiri pakuwongolera ma media ochezera, kukonza tsamba loyambira, komanso kupanga makalata. A Dennis nawonso adatenga gawo lofunikira pofotokoza za Chisankho cha Purezidenti cha 2020. Kudzipereka kwake komanso ntchito yake yochititsa chidwi idazindikirika ndi mphotho monga malo achiwiri a Zosangalatsa Zabwino Kwambiri pa GSPA 2 Better Newspaper Honours Awards.

Abbey Edmonson, yemwe ali ndi digiri ya Master of Fine Arts polemba kuchokera ku Savannah College of Art and Design, amabweretsa luso lake lopanga luso ku gulu la AJC la social media. M'mbuyomu adagwirapo ntchito ngati wothandizira mkonzi wa Magazini Oyitanira ndipo adakhala ngati director director a Atlanta Legacy Trail. Zokonda za Edmonson zimapitilira kulemba; amatheranso nthawi yake yopuma kufotokoza zojambula ndi zithunzi.

The Atlanta Journal-Constitution ndi bungwe lodziwika bwino lankhani kumwera chakum'mawa lomwe limayang'ana kwambiri nkhani zakomweko, kukhudza maboma ndi maboma, zachuma, zosangalatsa, ndi masewera. Gulu lake lodzipereka la atolankhani limayesetsa kuvumbulutsa chowonadi, kuteteza ufulu wa anthu kuti adziwe, komanso kuti aziyankha atsogoleri ammudzi pazochita zawo. Ndi mbiri yakale yochokera ku kukhazikitsidwa kwa The Atlanta Constitution mu 1868 ndi The Atlanta Journal mu 1883, AJC yadzikhazikitsa yokha ngati gwero lodalirika la utolankhani wodalirika, wozama.

Gwero: The Atlanta Journal-Constitution