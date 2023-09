Apple Inc: Kodi Kugulitsa Kwamasheya Kuposa Mtengo Wake Wabwino?

By

M'nkhaniyi, tidzayesa mtengo wamtengo wapatali wa Apple Inc. (AAPL) pogwiritsa ntchito chitsanzo cha Discounted Cash Flow (DCF). Mtundu wa DCF umaganizira za momwe kampaniyo ikuyembekezeka kuyendera ndikuchotsera pamtengo wake womwe ulipo.

Kuti tiyerekeze kuyenda kwa ndalama, timagwiritsa ntchito chitsanzo cha 2-siteji ndi nthawi ziwiri za kukula kwa mitengo. Gawo loyamba likuyimira kukula kwapamwamba, pamene gawo lachiwiri likuyimira kukula kochepa. Kuyerekeza kwa akatswiri kumagwiritsidwa ntchito ngati kuli kotheka, ndipo ngati palibe, timawonjezera ndalama zam'mbuyomu zaulere.

Tikuganiza kuti makampani omwe akuchulukirachulukira ndalama zaulere azichepetsa kuchepa kwawo, ndipo makampani omwe akuchulukirachulukira ndalama zaulere aziwona kukula pang'onopang'ono pakapita nthawi. Izi zikuwonetsa kuti kukula kumakonda kuchepa kwambiri m'zaka zoyambirira kuposa zaka zakutsogolo.

Mayendedwe a ndalama zam'tsogolo amachotsedwa ku mtengo wake wapano pogwiritsa ntchito chiwongola dzanja. Tikuganiza kuti dola lero ndi yamtengo wapatali kuposa dola m'tsogolomu. Mtengo wapano wa zaka 10 zakuyerekeza kwa kayendetsedwe ka ndalama ukuwerengedwa kukhala US $ 1.0 thililiyoni.

Kuphatikiza pa kuchuluka kwa ndalama zomwe zikubwera kwa zaka khumi zikubwerazi, timawerengera Mtengo wa Terminal Value, womwe umawerengera ndalama zonse zam'tsogolo zodutsa zaka khumi. Chiwongola dzanja chokhazikika chimagwiritsidwa ntchito pa Terminal Value, kutengera avareji yazaka 10 zomwe boma limatulutsa. Mtengo waposachedwa wa Terminal Value ukuyembekezeka kukhala US$1.5 thililiyoni.

Total Equity Value, yomwe ndi kuchuluka kwa mtengo wapano wa ndalama zomwe zikuyenda komanso mtengo wapano wa Terminal Value, amawerengeredwa kukhala US$2.5 thililiyoni. Pogawa mtengowu ndi kuchuluka kwa magawo omwe atsala, tikuwona kuti masheyawo akuwoneka kuti akugulitsa molingana ndi mtengo wake.

Ndikofunika kuzindikira kuti kuwerengera kungakhale kosalongosoka, ndipo malingaliro osiyanasiyana angakhudze zotsatira zake. Mtundu wa DCF suganizira za cyclicity yamakampani kapena zomwe kampani ikufuna mtsogolo. Chifukwa chake, ndikofunikira kuganiziranso zinthu zina powunika momwe kampani ingagwire ntchito.

Pomaliza, ngakhale mtundu wa DCF ukuwonetsa kuti Apple Inc. ikuchita malonda pafupi ndi mtengo wake, ndi chimodzi mwazinthu zambiri zomwe muyenera kuziganizira poyesa ndalama. Ndibwino kuti tiwunikenso zinthu zina monga zoopsa, zomwe zingapindule mtsogolo poyerekeza ndi anzanu, ndi mwayi wopeza ndalama zina.

Sources:

- Chitsanzo cha kusanthula kwa Wall St