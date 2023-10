NASA Ikuwona Kuchepetsa Ndalama Zothandizira Hubble ndi Chandra Space Telescopes

By

NASA ikuyang'anizana ndi zochepetsera zomwe zingachitike mu gawo lake la zakuthambo, zomwe zingakhudze mapulogalamu awiri akuluakulu a telescope, malinga ndi lipoti laposachedwa. Hubble Space Telescope ndi Chandra X-Ray Observatory, zomwe zathandizira kwambiri kumvetsetsa kwathu chilengedwe, zitha kuwona kuchepa kwa ndalama.

Polankhula ku komiti ya US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ya zakuthambo ndi zakuthambo, Mark Clampin, mkulu wa gulu la astrophysics la NASA, adawulula kuti zovuta za bajeti zingafunike kuchepetsedwa "osadziwika" kwa ndalama zothandizira ma telescope awa. Izi ndikuyesera kugawa zothandizira kumapulogalamu atsopano ku NASA, popeza bungweli likuyembekeza kuti bajeti ya chaka cha 2024 ikhale yofanana ndi chaka chatha.

Gawo la astrophysics lidapempha pafupifupi $1.56 biliyoni mchaka chotsatira chachuma, koma Clampin adavomereza kuti kupeza ndalama zonse sikutheka. Pakachepetsedwa ndalama zambiri, cholinga chawo chinali kuchepetsa ndalama zothandizira mishoni m'ntchito zotalikirapo, zomwe zimaphatikizapo ma telesikopu a Hubble ndi Chandra.

Hubble, mogwirizana ndi James Webb Space Telescope ya NASA, ndi chida chofunikira kwambiri pakufufuza ndi kufufuza kwasayansi. Chandra, kumbali ina, idakhazikitsidwa mu 1999 ndipo sanachitepo utumwi ngati Hubble. Pakali pano ikukumana ndi zovuta zogwirira ntchito chifukwa cha msinkhu wake.

Ngakhale kuti Hubble wakhala akugwira ntchito bwino, Clampin adanena kuti wakhala akugwira ntchito kwa nthawi yaitali ndipo akuyimira gawo lalikulu la bajeti ya astrophysics. Chandra, kumbali ina, akukumana ndi zovuta ndipo amafuna kuyesetsa kuti apitirize kugwira ntchito zake.

Bajeti yomwe yaperekedwa mu 2024 kuchokera ku White House idapereka $ 93.3 miliyoni kwa Hubble ndi $ 68.7 miliyoni kwa Chandra. Ziwerengerozi zimapanga pafupifupi 10% ya pempho la bajeti yonse ya gawo la astrophysics la NASA mu 2024.

Ndikofunika kuzindikira kuti zisankho zandalama za NASA zikuyembekezerabe kuvomerezedwa, ndipo kusintha kungapangidwe bajeti yomaliza isanatsimikizidwe.

Sources:

- Space.com

- SpaceNews