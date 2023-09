Mpikisano Watsopano Wopita ku Mwezi: Kukhazikitsa Chuma cha Mwezi

Chidwi chatsopano cha Mwezi sichimayendetsedwanso ndi mikangano ya Cold War, koma ndi chikhumbo chokhazikitsa kukhalapo kwa nthawi yaitali pamwamba pake. Maiko ndi mabungwe azinsinsi tsopano akufunafuna ndalama zoyendera mwezi ndikuyamba kukulitsa malonda mumlengalenga. Izi zikuwonetsa kusintha kuchoka pa mpikisano wapakati pa mayiko kupita kubzala mbendera pa Mwezi kupita ku mpikisano wothamanga kuti atukule chuma cha mwezi.

India, Russia, Japan, ndi United Arab Emirates ndi ena mwa mayiko omwe akukonzekera maulendo a mwezi posachedwapa. Mishonizi cholinga chake ndi kufufuza mwezi, kuphunzira momwe zinthu ziliri, komanso kukonza njira zokhazikitsira malo okhala anthu. Kampani yochokera ku Houston ya Intuitive Machines ikukonzekeranso ntchito yopita ku Mwezi.

China, makamaka, yakhala ikupititsa patsogolo kwambiri pulogalamu yake yoyendera mwezi. Linakhala dziko lachitatu kutera pa Mwezi mu 2013 ndipo kuyambira pamenepo lachita bwino kwambiri, kuphatikiza kutera kumbali yakutali ya Mwezi ndikubweza zitsanzo za mwezi ku Earth. China ili ndi mapulani oti akhazikitse openda zakuthambo pa Mwezi pofika 2030 ndikumanga maziko okhazikika. Ikugwirizananso ndi Russia pa projekiti ya International Lunar Research Station Moon.

Ngakhale kuti dziko la China likhoza kukhala lotsogola kwambiri kuposa mayiko ena malinga ndi ndondomeko yake ya mlengalenga, United States ikadali ndi chitsogozo chachikulu. Komabe, makampani aku US akukumana ndi zovuta. Zambiri zochokera ku US Bureau of Economic Analysis zikuwonetsa kuti gawo la gawo lazamlengalenga la chuma cha US likuchepa. Ngakhale chidwi chochulukirachulukira komanso kutengapo gawo kwamakampani azinsinsi, kukula kwamakampani akumalo kumacheperachepera kuposa magawo ena azachuma.

Pamene mpikisano watsopano wopita ku Mwezi ukuchitika, zikuwonekerabe ngati China, ndi pulogalamu yake yokhumba ya mwezi komanso mphamvu zomwe zikukula, zikhoza kutsutsa ulamuliro wa US mumlengalenga. Bajeti yomwe boma la US likufuna ku NASA mu 2024 ikuwonetsa kulimba kwandalama, zomwe zikubweretsa mafunso okhudza kudzipereka kwa dziko lino pakufufuza zakuthambo.

Ponseponse, mpikisano wopita ku Mwezi wasintha kuposa kunyada kwadziko komanso mipikisano. Tsopano ikuzungulira kukhazikitsa chuma cha mwezi ndikugwiritsa ntchito chuma ndi mwayi wamalonda womwe Mwezi umapereka. Zotsatira za mpikisanowu zimatha kusintha kamvedwe kathu ka malo ndikutsegula njira ya malire atsopano pakufufuza.

Sources:

– Gizmodo: www.gizmodo.com

– NASA: www.nasa.gov