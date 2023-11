Zithunzi Zatsopano zochokera ku James Webb Telescope Illuminate the Galactic Center

By

Telesikopu ya James Webb, yotchuka pojambula zithunzi zochititsa chidwi, yaperekanso chithunzithunzi cha zodabwitsa zakuthambo. Panthawiyi, mlalang'amba wa Milky Way unayang'ana pakatikati pa mlalang'amba wa Milky Way. Kuyang'ana kwambiri pa Sagittarius C, dera lopanga nyenyezi pafupifupi zaka 300 zopepuka kuchokera ku Sagittarius A (bowo lakuda kwambiri la mlalang'amba) ndi zaka 25,000 za kuwala kwa zaka XNUMX kutali ndi Dziko Lapansi, telesikopu yawonetsa gawo lowunda kwambiri la chilengedwe chathu.

Pazithunzi zochititsa chidwizi, telesikopu ya James Webb ikuwonetsa nyenyezi zopitilira 500,000 ndi magulu a ma protostars mderali. Ma protostars amenewa, omwe adakali m'kati mwa kupanga ndi kuchulukana, amathandizira kuti pakhale mtambo wochititsa mantha wa chipwirikiti chomwe chimakhala pakati pa milalang'amba. Poyerekeza, dera lathu la mlengalenga likuwoneka lochepa kwambiri.

Malinga ndi pulofesa wa University of Virginia, Jonathan Tan, yemwe adagwirizana ndi gulu lowonera, malo agalasi amayimira malo owopsa kwambiri mkati mwa Milky Way. Mpaka pano, zomwe zasonkhanitsidwa za dera lodabwitsali zinalibe mulingo wokhazikika komanso wokhudzika wopezedwa ndi telesikopu ya Webb.

Pakatikati pa chiwombankhangacho pali protostar yochuluka kwambiri, yomwe imaposa kulemera kwa dzuwa lathu kuwirikiza ka 30. Chochititsa chidwi n'chakuti, kuwala kwa dzuwa kumeneku kumabisa kuwala kwa nyenyezi zomwe zili kumbuyo kwake, zomwe zimapangitsa kuti derali liwoneke ngati lopanda anthu monga momwe lilili. Zotsatira zake, zomwe tikuwona ndikuyerekeza kokhazikika kwa khamu lenileni lomwe likukhala mumzinda wa zakuthambo uno. Ganizilani izi ngati Times Square of space, ngakhale mulibe malo odyera a Guy Fieri - pakadali pano.

Zithunzi zochititsa chidwizi zimapatsa ofufuza mwayi woti azitha kuyang'ana malingaliro aposachedwa a mapangidwe a nyenyezi pamayeso ovuta kwambiri mpaka pano. Chida cha Webb cha NIRCam (Near-Infrared Camera) chinajambula zithunzi zazikulu za ionized hydrogen, zowonetsedwa ngati mitundu yabuluu kumunsi kwa zithunzizo. Izi mwina zimachokera ku ma photon amphamvu omwe amatulutsidwa ndi nyenyezi zazing'ono ndi zazikulu. Chodabwitsa n’chakuti kuchuluka kwa derali kudachititsa kuti asayansi asamachite mantha, zomwe zinachititsa kuti afufuzenso.

Potsogolera gulu loyang'anira, a Samuel Crowe adatsindika kuti kafukufuku wothandizidwa ndi zithunzizi, zomwe zilipo komanso zomwe zikubwera, zidzakulitsa kumvetsetsa kwathu kwa nyenyezi zazikulu. Kuvundukula chikhalidwe chawo kuli ngati kufufuza nkhani ya chiyambi cha mbali yaikulu ya chilengedwe chonse.

The James Webb telescope yakhala ikutidabwitsa mosalekeza ndi zithunzi zake zochititsa chidwi, kuyambira pakuwona kubadwa kwa nyenyezi mugulu la nyenyezi la Virgo mpaka kujambula kupezeka kwamadzi mozungulira comet mu lamba wamkulu wa asteroid. Vumbulutso lirilonse latsopano limalimbikitsa chidwi chathu cha zakuthambo ndipo limatikumbutsa zodabwitsa zazikulu zomwe zikuyembekezera kufufuzidwa. Mwamwayi, intaneti imatsimikizira kuti zochitika zodabwitsazi sizizimiririka ngati misozi yamvula. Ndi telesikopu ya James Webb yomwe ikugwirabe ntchito, titha kupitiliza kuvumbula zinsinsi zakuthambo.