Kuwona Chisokonezo: Zatsopano Zatsopano kuchokera ku James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope yajambula posachedwa chithunzi chodabwitsa chomwe chimapereka chithunzithunzi chapakati pa chipwirikiti cha mlalang'amba wathu wa Milky Way. Malinga ndi NASA, chithunzichi chikuwonetsa Sagittarius C, dera lopanga nyenyezi lomwe lili pafupifupi zaka 300 kuwala kuchokera ku Sagittarius A, dzenje lakuda lapakati pa Milky Way. Chomwe chimapangitsa chithunzichi kukhala chodabwitsa ndichakuti chimawulula zinthu zomwe sizinawonekerepo ndi tsatanetsatane, chifukwa cha luso lapamwamba la telesikopu ya Webb.

Mkati mwachithunzichi, muli nyenyezi pafupifupi 500,000 zomwe zimawoneka, ndipo nyenyezi imodzi imaba zowunikira. Kamwana ka nyenyezi, kotchedwa protostar, kakopa chidwi cha akatswiri a zakuthambo. Protostar imeneyi ndi yaikulu, imalemera kuwirikiza ka 30 kulemera kwa dzuwa lathu. Chithunzichi chikuwonetsanso gulu la ma protostars omwe amatulutsa kutuluka kowala, kukumbukira moto wamoto, pansi pamtambo wandiweyani wakuda. Ma protostars awa ali mozunguliridwa ndi mitambo yamagetsi yamagetsi, yomwe imawapangitsa kukhudza mpweya wozungulira ndi mphepo zawo zamphamvu, jets, ndi ma radiation.

Chinthu chinanso chodziwika bwino pachithunzichi ndi kukhalapo kwa chigawo chosawoneka cha gasi wa ionized hydrogen. Mpweya wa ionized umenewu umazungulira mtambo wandiweyani wa fumbi, kumapanga zinthu zochititsa chidwi ngati singano zomwe zimawoneka ngati zasokonezeka kumbali zosiyanasiyana. A Samuel Crowe, wofufuza wamkulu wa gulu loyang'anira, akukonzekera kuzama mozama pakuphunzira izi pakufufuza kwamtsogolo.

Poona chigawo cha mlengalenga chimenechi, asayansi akuyembekeza kupeza chidziŵitso chofunika kwambiri cha mmene nyenyezi zimapangidwira. Pakati pa mlalang'amba wa Milky Way pamakhala malo ovuta kwambiri omwe amalola akatswiri a zakuthambo kuyesa ndi kukonzanso malingaliro apano a momwe nyenyezi zimapangidwira. James Webb Space Telescope ipereka chidziŵitso chomwe sichinachitikepo n’kale lonse chokhudza kubadwa ndi kusinthika kwa nyenyezi, ndikupereka mwayi wapadera wovumbulutsa mbiri ya chiyambi cha chilengedwe chathu.

FAQ:

Q: Kodi protostar ndi chiyani?

Yankho: Protostar ndi nyenyezi yachichepere, yomwe ikukula kumayambiriro kwa kapangidwe kake.

Q: Kodi kutuluka mukupanga nyenyezi ndi chiyani?

Yankho: Kutuluka ndi mitsinje yamphamvu ya gasi ndi fumbi lotulutsidwa ndi nyenyezi zazing'ono. Zimagwira ntchito yofunika kwambiri popanga malo ozungulira ndipo zingakhudze mapangidwe a nyenyezi zatsopano.

Q: Kodi ionized hydrogen gasi ndi chiyani?

Yankho: Mpweya wa haidrojeni wa ayoni umatanthawuza ma atomu a haidrojeni omwe ataya ma elekitironi ndikuyamba kukhetsedwa. Kukhalapo kwa mpweya wa ionized nthawi zambiri kumagwirizanitsidwa ndi zigawo za mapangidwe a nyenyezi.

Q: Kodi likulu la mlalang'amba lili patali bwanji ndi Dziko Lapansi?

A: Malo a mlalang'amba omwe James Webb Space Telescope ikuyang'ana ndi pafupifupi zaka 25,000 za kuwala kuchokera pa Dziko Lapansi.

