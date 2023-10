Webb Space Telescope Ipeza Kuthamanga Kwambiri kwa Jet mu Atmosphere ya Jupiter

By

NASA ya James Webb Space Telescope yapeza zinthu zosangalatsa mumlengalenga wa Jupiter - mtsinje wa jet wothamanga kwambiri womwe uli pamwamba pa equator yapadziko lonse lapansi, wotalikirapo ma 3,000 mailosi. Gawo latsopanoli limapereka chidziwitso chofunikira pakulumikizana kwapakati pa nyengo ya chipwirikiti ya Jupiter ndikuwunikiranso luso lapadera la telesikopu ya Webb.

Motsogozedwa ndi Ricardo Hueso wa University of the Basque Country ku Bilbao, Spain, gulu lofufuza linagwiritsa ntchito deta yochokera ku Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), yomwe inajambulidwa mu July 2022. Pulogalamu ya telescope's Early Release Science, motsogoleredwa ndi Imke de Pater wochokera ku yunivesite ya California, Berkeley, ndi Thierry Fouchet ochokera ku Observatory of Paris, cholinga chake chinali kujambula zithunzi za Jupiter pakapita maola 10, kapena tsiku limodzi la Jupiter, pogwiritsa ntchito zosefera zosiyanasiyana kuti azindikire kusintha kwa zinthu zazing'ono pamtunda wosiyanasiyana wa dziko lapansi. mpweya.

Zithunzi zowoneka bwino kwambiri zomwe Webb adapeza zidadabwitsa ofufuzawo, ndikuwulula zowoneka bwino zomwe zidawonedwa m'mbuyomu ngati chifunga chosawoneka bwino. Potsata zinthuzi motsatira kusinthasintha kwa Jupiter, gululi lidamvetsetsa bwino momwe mlengalenga wapadziko lapansi umasinthira. Mwachindunji, adatha kuzindikira zida zamphepo, kapena madera omwe liwiro la mphepo limasintha ndi kutalika kapena mtunda, ndikutsata mtsinje wa jet wothamanga kwambiri.

Mpweya wa Jupiter uli ndi zigawo zingapo, ndipo luso lojambula la Webb linalola asayansi kusanthula madera osiyanasiyana ndikulekanitsa mtsinje wa jet. Kupeza kumeneku kumapereka chidziwitso chamtengo wapatali chokhudza mphamvu ya mumlengalenga ya Jupiter ndipo ndi umboni wa luso lamphamvu la James Webb Space Telescope.

Sources:

– NASA

- Yunivesite ya California, Berkeley

- Observatory ya Paris