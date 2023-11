Mtundu Watsopano Umagwiritsa Ntchito AI Kuteteza Zombo za Rogue Waves

By

Asayansi aku University of Copenhagen ndi The University of Victoria apanga njira yopangira nzeru zamakono (AI) yolosera mafunde owopsa komanso kulimbikitsa chitetezo cha zombo zapanyanja zotseguka. Ngakhale kuti mafunde ankhanza nthawi ina amaganiziridwa kuti ndi nthano, kuvomerezedwa kwaposachedwa ndi gulu la asayansi kwapangitsa kuti afufuze mozama zomwe zimayambitsa komanso mawonekedwe awo. Gulu lofufuzalo lidagwiritsa ntchito migodi ya data ndi njira zophunzirira zamakina zotanthauzika kuti liwunike mafunde opitilira 1 biliyoni, ndikuwunikira kuzindikira zomwe zidapangitsa kupanga ma behemoth osadziŵika bwinowa.

Kafukufukuyu adagwiritsa ntchito The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), kabukhu kakang'ono ka mafunde omwe adaphatikizira zomwe zidachokera m'malo 158 osiyanasiyana kugombe la US ndi madera akunja. Kuchokera pagulu lalikulu, lokhala ndi mafunde 1.5 biliyoni, opitilira 100,000 adadziwika kuti ndi mafunde ankhanza kutengera zomwe zidakhazikitsidwa. Pogwiritsa ntchito mafundewa, ma AI network adaphunzitsidwa kuti atulutse masamu omwe amaphatikiza mitundu yosiyanasiyana yomwe imathandizira kupanga mafunde ankhanza. Equation iyi idatanthauziridwa momveka bwino mogwirizana ndi chiphunzitso chomwe chinalipo kale, zomwe zidapangitsa kuti pakhale chitsanzo chomwe chingathe kutulutsanso machitidwe odziwika bwino a mafunde komanso kulosera zam'tsogolo.

Kufunika kwa kafukufukuyu kwagona pakutha kusintha bizinesi yonyamula katundu pochepetsa kuopsa kwa mafunde achinyengo. Njira yomwe yangopangidwa kumene imathandizira makampani otumiza sitima kudziwa bwino za kuthekera kokumana ndi mafunde oopsa panjira zomwe zakonzedwa. Pogwiritsa ntchito algorithm yopangidwa ndi gulu lofufuza, makampani otumiza katundu tsopano amatha kuwunika molondola zoopsa zomwe zingachitike ndikupanga zisankho zanzeru kuti asinthe njira zawo moyenerera.

Ofufuzawa apanga ma algorithm ndi kafukufuku wawo wambiri kuti apezeke kwa anthu, kupangitsa kuti pakhale kupezeka kwa zida zomwe zimathandizira chitetezo cham'madzi. Munthawi yomwe ukadaulo wotsogola ukupitilizabe kusintha mafakitale, kuphatikiza kwa AI ndi kuphunzira kwamakina mderali kukuwonetsa kuthekera kwakukulu kotchinjiriza zombo kuzinthu zachilengedwe zosayembekezereka.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQs)

Q: Kodi mafunde ankhanza ndi chiyani?

A: Mafunde ankhanza ndi mafunde a m’nyanja otseguka omwe pafupifupi kuwirikiza kawiri kukula kwa mafunde ozungulira ndipo amadziwika chifukwa chosadziŵika bwino.

Q: Kodi ofufuzawo adazindikira bwanji mafunde ankhanza?

A: Gulu lofufuza lidagwiritsa ntchito The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), yomwe idapereka mafunde a data kuchokera ku mabowo m'malo osiyanasiyana. Kutengera njira zenizeni, mafunde opitilira 100,000 adadziwika ngati mafunde ankhanza mkati mwa dataset.

Q: Kodi AI inathandizira bwanji paphunziroli?

A: Luntha lochita kupanga ndi njira zophunzirira makina zidagwiritsidwa ntchito kusanthula deta yayikulu ndikuzindikira mitundu yomwe imayambitsa kupanga mafunde achinyengo. Njira yoyendetsedwa ndi datayi idapangitsa kuti pakhale chitsanzo cholosera.

Q: Kodi phindu lomwe lingakhalepo pantchito yotumiza ndi chiyani?

A: Mtundu wa AI wopangidwa kudzera mu kafukufukuyu umapatsa makampani oyendetsa sitima kuti athe kuwunika kuopsa kokhudzana ndi mafunde ankhanza panjira zomwe akukonzekera. Kudziwa uku kumathandizira kusintha njira zodziwitsidwa, kupititsa patsogolo chitetezo cha zombo zapanyanja zotseguka.

Q: Kodi chitsanzochi chimapezeka kwa anthu?

A: Inde, gulu lofufuza lapangitsa kuti ma aligorivimu, zofukufuku, ndi nyengo ndi mafunde azipezeka kwa anthu. Kutsegula kumeneku kumapangitsa kuti anthu ambiri azipezeka ndi zida zomwe zimalimbikitsa chitetezo cha panyanja.