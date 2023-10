Kusintha komaliza kwa Massive Star Kuwululidwa Kupyolera mu Zowonera za Supernova

By

Gulu lofufuza motsogozedwa ndi Dr. ZHANG Jujia wochokera ku Yunnan Observatories of the Chinese Academy of Sciences ndi Prof. WANG Xiaofeng wa ku Tsinghua University achita bwino pomvetsetsa magawo omaliza a nyenyezi zazikulu kudzera mukuwona kwawo kwa supernova SN 2023ixf yomwe ili pafupi. Mlalang'amba Messier 101.

Mtundu wa II supernovae ndi mtundu wofala kwambiri wa kuphulika kwa nyenyezi m'chilengedwe chonse, koma njira zomwe zimatsogolera ku kugwa kwawo kwapakati zakhala zovuta kudziwa. Pophunzira kuphulika kamodzi kwamoyo kwa SN 2023ixf, gululi lapeza chidziwitso chofunikira chokhudza njira zotayika zambiri zomwe zimakhudzidwa ndi kusinthika kwa nyenyezi zazikuluzikuluzikulu, zolemera kwambiri za haidrojeni.

Chimodzi mwazinthu zofunika kwambiri zomwe apeza ndikuyerekeza kuchuluka kwa nyenyezi yomwe idatulutsidwa mokakamizidwa kumapeto kwa moyo wake. Izi zimawunikira kusinthika komaliza kwa nyenyeziyo ndipo zimapereka chidziwitso chofunikira kuti timvetsetse zonse zomwe zimachitika.

Gululi linagwiritsa ntchito mawonekedwe owala, omwe ndi chizindikiro choyamba cha kuphulika kwa supernova komwe kumachitika chifukwa cha ionization ya circumstellar material (CSM)/stellar wind. Pogwira mawonekedwewa, adatha kukhazikitsa kugwirizana pakati pa kuphulika kwa mtundu wa II supernovae ndi kusintha kwa nthawi mochedwa kwa nyenyezi zazikulu.

Kuphulika kwaposachedwa kwa SN 2023ixf kunapereka mwayi wapadera wophunzira vuto losathali. Potolera mawonekedwe owoneka bwino kwambiri mkati mwa masiku 1-5 pambuyo pa kuphulika, ofufuzawo adatha kuletsa mwamphamvu magawo azinthu zozungulira zozungulira supernova.

Kutengera zomwe adawona, kholo la SN 2023ixf mwina anali ndi chiwopsezo cha kutayika kwakukulu kwa 6 x 10-4 M yr-1 m'zaka zomaliza za 2-3 kuphulika kusanachitike. Anapezanso umboni wa chipolopolo chophatikizika cha CSM chopangidwa kuchokera kuzinthu zozungulira chikuyenda pa liwiro la 55 km s-1, mkati mwa utali wochepera 7 x 1014 cm wa kholo.

Kuchokera pazomwe zidasonkhanitsidwa pafupifupi zaka 20 zapitazo, akuti kholo la SN 2023ixf mwina adasintha kuchoka ku supergiant yofiira kupita ku hypergiant yachikasu yanthawi yayitali kuphulika kusanachitike. Kutayika kwakukulu kwamphamvu ndi kuthamanga kwa mphepo kumathandizira lingaliro ili.

Kuyang'anitsitsa ndi kufufuza kosalekeza kwa SN 2023ixf kukuyembekezeka kukhala kochititsa chidwi kwambiri m'mbiri ya mtundu wa II supernovae ndipo kudzathandizira kuwulula tsogolo la nyenyezi zazikulu mkati mwa kuchuluka kwa dzuwa 10 mpaka 20.

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "Zinthu za Circumstellar zotulutsidwa mwankhanza ndi nyenyezi yayikulu isanamwalire." Bulletin ya Sayansi.