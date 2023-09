Ulendo wa Jed J. Hancock: Kuchokera ku Underestimated Undergraduate mpaka Purezidenti wa Space Dynamics Laboratory

By

Jed J. Hancock anatsutsa kukayikira kwa mlangizi wa yunivesite yemwe amakhulupirira kuti akatswiri opanga magetsi amabadwa, osapangidwa. Polimbikitsidwa ndi vutoli, Hancock adakhala wolimbikira kwambiri pamaphunziro ake apamwamba. Kudzipereka kwake kudakopa chidwi cha pulofesa wa uinjiniya Doran Baker, yemwe adamuthandiza kupeza chiyanjano cha NASA pa digiri ya masters. Masiku ano, Hancock ndi Purezidenti wa Space Dynamics Laboratory (SDL), labu ya engineering ndi kafukufuku ku Utah State University.

SDL, mothandizana ndi University of Arizona, adapanga zowunikira komanso zida zamagetsi za NASA ya OSIRIS-REx. Chombochi, chokhala ndi makamera atatu odziwika kuti OCAMS, chinayamba ntchito yofufuza za asteroid Bennu. Makamera, omwe ndi PolyCam, MapCam, ndi SamCam, anali ndi zolinga zenizeni monga kuyang'ana pamwamba pa Bennu ndikujambula mapu amtundu. Hancock ndi gulu lake ku SDL adayesa kwambiri kuti awonetsetse kuti makamera akugwira ntchito mumlengalenga.

Ntchito ya OSIRIS-REx yatsala pang'ono kutha pamene ikukonzekera kubwezeretsa zitsanzo za Bennu ku Earth kumapeto kwa mwezi uno. Chombocho chidzatulutsa Sample Return Capsule pamphepete mwa nyanja ya California, yomwe Lockheed Martin adzatenga. Kapisoziyu akuyembekezeredwa kukhala ndi mfundo zamtengo wapatali zokhudza chiyambi cha chilengedwe chathu. Komabe, OSIRIS-REx sinamalize kufufuza pano. Posachedwa, iyamba ntchito yatsopano, yotchedwa OIRIS-APEX, yophunzira za asteroid Apophis, yomwe ikhala ndi kukumana kwapafupi ndi Earth mu 2029.

SDL, yomwe idakhazikitsidwa mwalamulo ndi Doran Baker mu 1982, ili ndi mbiri yayitali yothandiza pakufufuza zakuthambo. Monga University Affiliated Research Center for the department of Defense, SDL yakhala ikuchita nawo mapulogalamu osiyanasiyana am'mlengalenga ndi makina a sensor. Yakhala ikugwiranso ntchito pazithunzi zankhondo, machitidwe anzeru, ndi ndege zopanda munthu. Kudzipereka kwa labotale pokwaniritsa malonjezo kwa ogwira nawo ntchito, kuphatikiza NASA ndi dipatimenti yachitetezo, kukuwonetsa kudzipereka kwake pazovumbulutsa zasayansi ndi chitetezo cha dziko.

Pamene Jed J. Hancock akutsogolera SDL muzochita zake zomwe zikuchitika, labotale ikukonzekera kukhazikitsa telescope yatsopano ku Kennedy Space Center. Telesikopuyi ikulonjeza kupititsa patsogolo kumvetsetsa kwathu zakuthambo komanso kupititsa patsogolo gawo la SDL pakuchita zinthu molimba mtima kwambiri zasayansi.

Tanthauzo:

- Space Dynamics Laboratory (SDL): Labu ya engineering ndi kafukufuku ku Utah State University.

- OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, chombo cha NASA chomwe chinafufuza za asteroid Bennu.

- OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, yokhala ndi makamera atatu: PolyCam, MapCam, ndi SamCam.

