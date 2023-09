Australia Imapanga Chida Chodziwira Chotengera Chotengera cha CRISPR cha Monkeypox Virus Detection

Ofufuza ku Australia apanga chida chodziwikiratu, MPXV-CRISPR, chodziwira kachilombo ka nyanipox (MPXV). Chida ichi, choyamba chamtundu wake ku Australia, chimagwiritsa ntchito ukadaulo wa CRISPR kuti azindikire kachilomboka molondola komanso mwachangu. Kafukufukuyu, kuyesayesa kogwirizana motsogozedwa ndi Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ndi Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research, idasindikizidwa mu The Lancet Microbe.

Ngakhale ukadaulo wa CRISPR umadziwika bwino kwambiri chifukwa cha kuthekera kwake pakusintha ma genome, posachedwapa yatuluka ngati chida champhamvu pazolinga zowunikira. MPXV-CRISPR idapangidwa kuti igwirizane ndi ma genetic omwe amapezeka mu kachilombo ka MPXV kokha. Dr. Soo Jen Low wa ku yunivesite ya Melbourne, mmodzi mwa olemba nawo oyambirira a phunziroli, adalongosola kuti zida zogwiritsira ntchito CRISPR-based diagnosis zimagwira ntchito ngati ofufuza odziwika bwino kwambiri, omwe amazindikira mwamsanga zachibadwa zomwe zimagwirizanitsidwa ndi tizilombo toyambitsa matenda.

Chida cha MPXV-CRISPR chakonzedwa kuti chizindikire kachilomboka pogwiritsa ntchito "zowongolera" zamainjiniya kutengera database ya 523 MPXV genomes. Pamene ma virus a DNA alipo mu zitsanzo zachipatala, dongosolo la CRISPR limatsogoleredwa ku chandamale ndipo limatulutsa chizindikiro chosonyeza kukhalapo kwa kachilomboka. Kukhudzika ndi kulondola kwa njira yoyeserayi ndikufanana ndi njira za PCR zagolide koma ndi mwayi wopereka zotsatira pang'onopang'ono.

Chimodzi mwazinthu zochititsa chidwi kwambiri za MPXV-CRISPR ndi liwiro lomwe limatha kupereka matenda. Kuzindikira kwa nyani pox nthawi zambiri kumadalira ma labotale apakati, zomwe zimatha kuchedwetsa masiku angapo zotsatira za mayeso zisanapezeke. Mosiyana ndi izi, MPXV-CRISPR imatha kuzindikira kachilomboka m'mphindi 45 zokha, zomwe zimalola kuti zizindikire mwachangu pamalopo.

Gulu lofufuza tsopano likugwira ntchito yosinthira MPXV-CRISPR kukhala chipangizo chonyamulika chomwe chingathe kutumizidwa pazigawo za chisamaliro kuzungulira dziko. Izi zitha kupangitsa kuti munthu azindikire mwachangu komanso mosavuta, makamaka kumadera akumidzi kapena malo omwe ali ndi zinthu zochepa. Gululi likufuna kusintha kasamalidwe ka nyani, kukonza zotulukapo za odwala, ndikuthandizira kuyankha paumoyo wa anthu pakabuka miliri.

Kugwirizana kwa kafukufukuyu kunaphatikizapo Peter Doherty Institute, Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, ndi Monash University.

Sources:

- Lancet Microbe

- Peter Doherty Institute for Infection and Immunity

- Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research