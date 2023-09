Kuyambitsa MPXV-CRISPR: Chida Chothandizira Kuzindikira Matenda a Monkeypox Virus

Gulu la asayansi ochokera ku Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ndi Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research apanga chida chodziwikiratu chotchedwa MPXV-CRISPR. Lofalitsidwa mu The Lancet Microbe, chida ichi chimagwiritsa ntchito luso la CRISPR kuti lizindikire kachilombo ka nyanipox (MPXV) mu zitsanzo zachipatala mwamsanga komanso molondola, kuposa njira zowunikira zomwe zilipo kale. Imayang'ana makamaka machitidwe amtundu wa MPXV, ndikupangitsa kuti ikhale njira yoyamba yodziwira matenda a CRISPR yamtundu wake ku Australia.

Ukadaulo wa CRISPR, womwe umadziwika ndi kuthekera kwake kosintha ma genome, tsopano ukugwiritsidwa ntchito pofufuza. Dr. Soo Jen Low, Wofufuza kafukufuku ku Doherty Institute ndi wolemba nawo woyamba wa phunziroli, akufotokoza za CRISPR-based diagnostics monga ofufuza enieni omwe amazindikira zizindikiro zenizeni zokhudzana ndi kukhalapo kwa tizilombo toyambitsa matenda. Pankhani ya MPXV-CRISPR, "yakonzedwa" kuti izindikire kachilomboka ndi maupangiri a uinjiniya omwe amamangiriza mbali zina za DNA ya virus.

DNA ya ma virus ikapezeka muzachipatala, dongosolo la CRISPR limatsogozedwa ku chandamale ndipo limatulutsa chizindikiro chowonetsa kukhalapo kwa kachilomboka. Njira yodziwira iyi imakwaniritsa kukhudzika kofananira ndi kulondola kwa njira za PCR zagolide koma pang'onopang'ono.

Chimodzi mwazinthu zochititsa chidwi kwambiri za MPXV-CRISPR ndikufulumira kwake popereka matenda. Kuzindikira kwaposachedwa kwa nyani nthawi zambiri kumatenga masiku kuti apereke zotsatira, pomwe MPXV-CRISPR imatha kuzindikira kachilomboka pakangodutsa mphindi 45 zokha. Gululi pakali pano likugwira ntchito yosinthira ukadaulo uwu kukhala chipangizo chonyamulika chomwe chingagwiritsidwe ntchito pozindikira kachilombo koyambitsa matenda a nyani pa malo osiyanasiyana azachipatala.

Dr. Shivani Pasricha, Senior Research Officer ku Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research ndi wolemba wamkulu wa phunziroli, akugogomezera zomwe zingakhudze MPXV-CRISPR pa thanzi la anthu. Mwa kupititsa patsogolo mwayi wopeza matenda ofulumira komanso odalirika, makamaka m'madera omwe ali ndi chuma chochepa kapena kumadera akutali, njira yoyezetsa imeneyi ingathandize kuchiza ndi kupititsa patsogolo zotsatira za odwala.

Kugwirizana pakati pa mabungwe ofufuza kunaphatikizapo Doherty Institute, Walter ndi Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, ndi Monash University.

Source:

- Soo Jen Low et al, Kuzindikira mwachangu kachilombo ka nyani pogwiritsira ntchito CRISPR-Cas12a mediated assay: labotale yovomerezeka ndi kafukufuku, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9