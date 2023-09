Akatswiri a Zakuthambo Amawona Mafunde a Wailesi kuchokera ku Type Ia Supernova Kwa Nthawi Yoyamba

Akatswiri a sayansi ya zakuthambo atulukira zinthu zimene sizinachitikepo n’kale lonse pozindikira mafunde a wailesi otuluka mu mtundu wina wa Ia supernova. Kuyang'ana kochititsa chidwi kumeneku kukuwonetsa zatsopano zokhudzana ndi kuphulika kwa mabulosi oyera ndi malo omwe ali ndi helium.

Type Ia supernovae ndi kuphulika kwa nyukiliya komwe kumachitika mu nyenyezi zoyera. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi akatswiri a zakuthambo kuyeza mtunda wa cosmological ndi kuphunzira kufalikira kwa Chilengedwe. Komabe, njira yeniyeni ya mtundu wa Ia supernovae sichimveka bwino. Amakhulupirira kuti kuphulikako kumayambitsidwa ndi kuchulukana kwakukulu kuchokera kwa mnzake wa nyenyezi, pomwe zinthu zomwe zimapangidwira zimakhala ndi hydrogen. Komabe, zinkaganiziridwanso kuti ma dwarfs oyera amatha kukulitsa helium kuchokera ku nyenyezi ina yomwe inali itataya kale wosanjikiza wake wakunja wa haidrojeni.

Chimodzi mwa zinsinsi zozungulira kuphulika kwa nyenyezi zoyera ndi khalidwe la chinthu chochotsedwa kuchokera kwa nyenyezi ina. Sizinthu zonse zomwe zimagwera pa white dwarf; zina mwa izo zimapanga mtambo wa zinthu zozungulira kuzungulira dongosolo la nyenyezi ya binary. Zinkayembekezeredwa kuti mafunde ogwedezeka chifukwa cha kuphulika komwe kukuyenda kudutsa muzinthu zozungulira izi kusangalatsa maatomu ndi kutulutsa mafunde amphamvu a wailesi. Ngakhale kuti anthu ambiri amaona kuti mtundu wa Ia supernovae umapezeka mkati mwa mtambo wa circumstellar material, mpweya wotulutsa wailesi unali usanadziwike mpaka pano.

Gulu la ofufuza apadziko lonse, kuphatikizapo mamembala a yunivesite ya Stockholm ndi National Astronomical Observatory of Japan, adawona mtundu wa Ia supernova womwe unaphulika mu 2020. Iwo adapeza kuti supernova iyi inali yozunguliridwa ndi circumstellar zinthu zomwe zimapangidwa makamaka ndi helium. Kuphatikiza apo, adazindikira bwino mafunde a wailesi kuchokera ku supernova. Poyerekeza mphamvu zamawayilesi owonera ndi zitsanzo zongoyerekeza, ofufuzawo adatsimikiza kuti choyeracho chinali chitachulukitsa pafupifupi 1/1000 kuchuluka kwa Dzuwa pachaka. Uwu ndi mtundu woyamba wa Ia supernova wotsimikizika woyambitsidwa ndi kuchuluka kwa nyenyezi yomwe ili ndi gawo lakunja lopangidwa ndi helium.

Kupezeka kwa mafunde a wailesi kuchokera ku mtundu wa Ia supernova wolemera kwambiri wa helium akuyembekezeka kukulitsa kumvetsetsa kwathu kwa makina ophulika ndi mikhalidwe yomwe imatsogolera ku mtundu wa Ia supernova. Gulu lofufuza likukonzekera kupitiriza kufufuza mpweya wa wailesi kuchokera ku mtundu wina wa Ia supernovae kuti mudziwe zambiri za chisinthiko chomwe chimatsogolera ku zochitika zophulikazi.

