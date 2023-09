Kumvetsetsa Ma Bacterial Motors: Zokhudza Ma Nanomachines Ogwira Ntchito

By

Ofufuza ochokera ku yunivesite ya Nagoya, Osaka University, ndi Nagahama Institute of Bio-Science and Technology apeza zinthu zofunika kwambiri pakuyenda kwa mabakiteriya komanso momwe angagwiritsire ntchito pakupanga ma nanomachine. Gululi, motsogozedwa ndi Pulofesa Emeritus Michio Homma ndi Pulofesa Seiji Kojima, adazindikira udindo wa molekyulu ya FliG pagawo la mbendera, kapena "motor," ya mabakiteriya.

The flagellar motor mu bakiteriya ali ndi rotor ndi stator. Stator imagwira ntchito ngati injini, pomwe rotor imazungulira potengera kufalikira kwa kuzungulira kwa stator. Njirayi imalola mabakiteriya kupita patsogolo kapena kumbuyo. Mphete ya C, puloteni yovuta, imayang'anira kuyenda uku. Molekyu ya FliG mkati mwa mphete ya C imakhala ngati clutch, imathandizira kusinthana pakati pakuyenda kutsogolo ndi kumbuyo.

Ofufuzawo adafufuza zakusintha kwa G215A kwa molekyulu ya FliG, yomwe imapangitsa kuti injiniyo ikhale yosasunthika. Kupyolera mu kafukufuku wawo, gululo lidazindikira kuti kusintha kwa mawonekedwe a FliG ndi kuyanjana kwa mamolekyu amadzi ozungulira ndi omwe amachititsa kuti aziyenda molunjika. Zosinthazi zimachitikanso momwe FliG imayendera nthawi zonse. Kusiyanasiyana kwapangidwe kumathandiza kuti mabakiteriya asinthe pakati pa kuyenda kutsogolo ndi kumbuyo poyankha chilengedwe chawo.

Kumvetsetsa momwe mapuloteni a FliG amagwirira ntchito ndikupambana pakumvetsetsa momwe ma cell amasinthira mozungulira ma motors. Zomwe zapezazi zikupereka njira yopangira ma compact motors okhala ndi mphamvu zambiri zosinthira mphamvu. Chidziwitsochi chitha kugwiritsidwa ntchito popanga ma nanomachine ochita kupanga omwe amatha kuwongolera kusinthasintha kwawo. Kupita patsogolo kumeneku kungathe kusintha mbali zosiyanasiyana, monga zachipatala ndi kamangidwe ka moyo wochita kupanga.

Phunziroli, lofalitsidwa mu iScience, likuwonetsa gawo lofunikira pakumvetsetsa kwathu ma motors a bakiteriya komanso zomwe zingawakhudze pakupanga ma nanomachines ogwira ntchito. Imatsegula njira zatsopano zofufuzira mu nanotechnology ndi engineering, ndikupereka mwayi wosangalatsa wakupita patsogolo kwaukadaulo.

Tatsuro Nishikino et al. Kusintha kwa netiweki ya hydrophobic ya domain ya FliGMC kumapangitsa kusintha kwa injini ya flagellar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]