Kafukufuku watsopano wopangidwa ndi ofufuza a Center for Cosmology and Particle Physics pa Yunivesite ya New York akuwonetsa kuti nyenyezi zitha kudulidwa pakati ndi "mabala a relativistic," omwe ndi ma plasma amphamvu kwambiri opangidwa ndi maginito amphamvu kwambiri. Masamba ogawanitsa nyenyeziwa amatha kufotokoza kuphulika kowala kwambiri m'chilengedwe chonse, komwe kumatchedwa gamma-ray bursts (GRBs).

Ma GRB ndi kuphulika kwamphamvu kwambiri kumwamba, koma nthawi zambiri kumachitika patali kwambiri kuti titha kuziwona mwatsatanetsatane. Kuphulika kumeneku kumaganiziridwa kuti kumapangidwa ndi mabowo akuda kapena maginito, omwe ndi nyenyezi za neutroni zokhala ndi maginito kwambiri. Komabe, kuchepa kwapang'onopang'ono kwa ma GRB ena kwakhala kovuta kwa akatswiri a zakuthambo kuti afotokoze.

Mu phunziro latsopanoli, olembawo akuganiza kuti ma GRB omwe atsala pang'ono kutha chifukwa cha imfa ya nyenyezi zazikulu. Nyenyezi ikafa, phata lake limagwa, n’kupanga nyenyezi ya neutroni yozunguliridwa ndi zigawo za hydrogen ndi helium. Kupyolera mu kukanikizana kofulumira ndi kuzungulira, nyenyezi ya neutron iyi imatha kukhala ndi mphamvu yamphamvu kwambiri ya maginito, ndikuisintha kukhala maginito.

Malo achisokonezo omwe ali pafupi ndi maginito omwe angobadwa kumene amachititsa kuti malo ake azigwedezeka mozungulira chifukwa cha kuwala kwamphamvu komanso mphamvu za maginito. Kafukufuku wam'mbuyomu akuwonetsa kuti jet imapangidwa motsatira maginito a spin axis. Komabe, ofufuza mu kafukufukuyu adapeza kuti mphamvu za maginito za maginito zimatha kutulutsanso ma radiation pa equator yake.

Kuphulika kwa cheza kumeneku, koumbidwa ndi mphamvu yapakati ya nyenyezi yozungulira, kumapanga mpeni umene umayenda m’nyenyezi pafupifupi liŵiro la kuwala. Mphamvu yotengedwa ndi "tsamba la relativistic" ili ndi yaikulu kuposa ya kuphulika kwa supernova ndipo imatha kugawanitsa nyenyeziyo pakati pamene ikupita kunja. Tsambali likupitilizabe kuyenda mtunda wautali osataya mphamvu, zomwe zitha kufotokozera kuchepa kwapang'onopang'ono kwa ma GRB ena.

Paulendo wake, tsambalo limasonkhanitsanso zinthu zambiri, kukulitsa mphamvu zake zowononga. Kuonjezera apo, tsambalo limayambitsa kusakhazikika mkati mwa nyenyezi yokha, zomwe zimapangitsa kuti mapeto ake awonongeke.

Ngakhale kuti kafukufukuyu akuwonetsa kutheka kwa masamba a relativistic omwe akufotokoza ma GRB, kafukufuku wamtsogolo akufuna kusanthula momwe masambawa amasinthira pakapita nthawi ndikumvetsetsa momwe imfa ya nyenyezi imayendera. Pozindikira masiginecha ofunikira amtunduwu wa kuphulika, asayansi amatha kutsimikizira ngati ma GRB omwe adawonedwa kale akugwirizana ndi mtunduwu.

Zochokera: Center for Cosmology ndi Particle Physics ku New York University, arXiv.org