Chitirani Umboni Kukhazikitsidwa kwa ULA Atlas V NROL-107

Pa Seputembara 9, 2023, nthawi ya 08:51 AM, ULA Atlas V NROL-107 idzakhazikitsidwa kuchokera ku Space Launch Complex 41 ku Cape Canaveral Space Force Base. Chochitika chosangalatsachi chidzapatsa owonerera mwayi wowonera mphamvu ndi kukongola kwa rocket.

Malo ochezera alendo adzatsegulidwa nthawi ya 7:15 AM ET pa Seputembara 9, 2023, kuti muwonere kukhazikitsidwa kwa Atlas V NROL-107. Kuyimika magalimoto ndi matikiti kudzatsegulidwa nthawi ya 7:00 AM ET. Ndikofunikira kukonzekera kuchuluka kwa magalimoto mkati ndi pa Kennedy Space Center.

Launch Viewing

Kwa iwo omwe akufuna kuchitira umboni kukhazikitsidwa kwapafupi, LC-39 Observation Gantry imapereka malo abwino kwambiri. Tikiti ya gantry ikupezeka $49 kuphatikiza pa chindapusa chololedwa. Kuchokera pamalo owoneka bwino awa, owonera azitha kuwona roketi ikuchoka poyambira. Kuti mufike pachigawenga, Tikiti Yowonjezera Yowonjezera Yoyendetsa (LTT) ikufunika, kuwonjezera pa tikiti yovomerezeka. Gantryyi ili pafupifupi 2.3 miles/3.7 kilomita kuchokera poyambira.

Mabasi adzakwera kumapeto kwa injini ya roketi ya Saturn 1B ku Rocket Garden nthawi ya 7:15 AM. Phukusili limaphatikizapo ndemanga zomvetsera ndi zolankhulana, komanso zokhwasula-khwasula komanso chikumbutso.

Mwambo wotsegulirawu ukulonjeza kuti udzakhala wosaiwalika kwa onse amene adzapezekapo. Kudzionera nokha roketi ndi umboni wa zomwe anthu achita bwino pakufufuza ndi ukadaulo. Musaphonye mwayi wokhala gawo la mbiriyakale!

