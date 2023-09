Akatswiri a zakuthambo aku Turkey aphunzira NGC 2509 Open Cluster Pogwiritsa Ntchito Gaia Data

By

Pogwiritsa ntchito deta yochokera ku satellite ya ESA ya Gaia, akatswiri a zakuthambo ochokera ku yunivesite ya Istanbul achita kafukufuku pa gulu lotseguka la NGC 2509, ndikupereka zidziwitso zamapangidwe ake ndi astrophysical parameters. Magulu otseguka ndi magulu a nyenyezi omwe amamangirizana momasuka ndipo amapangidwa kuchokera kumtambo waukulu womwewo. NGC 2509, yomwe ili mugulu la nyenyezi la Puppis, ndi gulu lotseguka lazaka zapakatikati lomwe silinaphunzire bwino, ndipo zambiri mwazinthu zake sizikudziwikabe. Kuti afufuze NGC 2509, akatswiri a zakuthambo adasanthula deta ya astrometric ndi photometric kuchokera ku Gaia Data Release 3. Analekanitsa mamembala amagulu ndi nyenyezi zam'munda ndipo adazindikira zofunikira zenizeni za NGC 2509.

Kafukufukuyu adapeza kuti NGC 2509 ili ndi kusuntha koyenera kwa -2.72 ndi 0.8 mas / chaka kukwera kumanja ndi kutsika, motsatana. Mtunda wake ndi pafupifupi zaka 8,200 za kuwala, ndipo zaka zake zimakhala zaka 1.5 biliyoni. Malo ocheperako a tsango ndi pafupifupi 16.7 kuwala zaka, ndipo reddening ndi 0.1 mag. Kuchuluka kwachitsulo kwa NGC 2509 kumayesedwa kukhala pamlingo wa 0.0152 dex, ndipo kachulukidwe kake ka nyenyezi ndi pafupifupi 32.33 stars/arcmin².

Kukulitsa mndandanda wa magulu otseguka a milalang'amba ndi kuwawerenga mwatsatanetsatane ndikofunikira kuti timvetsetse momwe mlalang'amba wathu umapangidwira. Kafukufukuyu amathandizira kudziwa za NGC 2509 ndipo amapereka chidziwitso chofunikira chokhudza katundu wake. Kufufuza kowonjezereka ndi kufufuza kwa magulu otseguka kudzapitiriza kuwulula zambiri za chilengedwe chathu chocholoŵana.

