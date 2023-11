Kupeza Kwachisinthiko Kumawunikira Chikhalidwe cha Kukhala Nyenyezi

By

Asayansi a ku yunivesite ya Leeds atulukira zinthu zomwe zingasinthenso kumvetsetsa kwathu kwa Be stars, ena mwa nyenyezi zofunika kwambiri komanso zodziwika bwino m'chilengedwe chonse. Malingaliro am'mbuyomu ankakhulupirira kuti Be stars amapezeka makamaka m'magulu a nyenyezi ziwiri, koma umboni watsopano ukusonyeza kuti akhoza kukhala mbali ya machitidwe a nyenyezi zitatu.

Motsogozedwa ndi Ph.D. wophunzira Jonathan Dodd ndi Pulofesa René Oudmaijer, ofufuzawo adagwiritsa ntchito deta kuchokera ku European Space Agency's Gaia satellite kusanthula kayendedwe ka nyenyezizi usiku wonse. Zomwe adaziwona zidawonetsa kuti Be stars ali ndi anzawo ochepera kuposa momwe amayembekezera, zomwe zimadzutsa mafunso okhudza mapangidwe awo.

Komabe, kufufuza kwina kunavumbula kuti pa kupatukana kwakukulu, mlingo wa nyenyezi zinzake umakhala wofanana pakati pa Be stars ndi B nyenyezi zina. Izi zidapangitsa ochita kafukufuku kunena kuti nyenyezi yachitatu nthawi zambiri imakhalapo m'machitidwe awa, zomwe zimapangitsa kuti nyenyeziyo ipite kufupi ndi Be star. Kuyandikira kumeneku kumathandizira kusamutsidwa kwa misa kuchokera ku nyenyezi imodzi kupita ku ina, zomwe zimapangitsa kuti pakhale disk yosiyana ya Be star.

Kupeza kumeneku kumatsutsa mgwirizano wam'mbuyomu kuti ma disks ozungulira Be stars amangochitika chifukwa cha kusinthasintha kofulumira kwa nyenyezi zomwe. Poganizira mphamvu ya machitidwe a nyenyezi zitatu, asayansi akulitsa kumvetsetsa kwathu kwa mapangidwe ndi kusinthika kwa zinthu zochititsa chidwizi.

Pulofesa Oudmaijer ananena kuti: “Sitikuwaona chifukwa chakuti tsopano akukomoka kwambiri moti sitingathe kuwazindikira,” anatero Prof Oudmaijer, kutanthauza kuti nyenyezi zotsatizanazi n’kutheka kuti zinacheperachepera komanso kucheperachepera atavula thupi lawo ndi “vampire” uja. Khalani nyenyezi.

Kafukufukuyu akuwunikira zatsopano pazovuta zovuta za Be stars ndikuwunikira kufunikira kofufuza mopitilira munjira zingapo za nyenyezi. Mwa kukulitsa chidziŵitso chathu cha nyenyezi zazikuluzikuluzi, timapeza chidziŵitso chofunika kwambiri cha mmene nyenyezi zinasinthira.

FAQ

Kodi Be stars ndi chiyani?

Be stars ndi gulu laling'ono la B nyenyezi zomwe zimadziwika ndi kupezeka kwa circumstellar disk yopangidwa ndi zinthu zamagesi. Ma disks amenewa amafanana ndi mphete za Saturn mu dongosolo lathu la dzuwa.

Kodi kutulukira kumeneku kuli ndi tanthauzo lotani?

Kupeza kuti Be stars ikhoza kukhalapo mumayendedwe a nyenyezi zitatu kumatsutsa malingaliro am'mbuyomu okhudza mapangidwe awo ndi chisinthiko. Zimapereka zidziwitso zamtengo wapatali pamayendedwe ovuta a zinthu izi ndikukulitsa kumvetsetsa kwathu kwa kusintha kwa nyenyezi nthawi zambiri.

Kodi anapeza bwanji zimenezi?

Ofufuzawa adasanthula zambiri kuchokera ku European Space Agency's Gaia satellite, yomwe imayang'anira kayendedwe ka nyenyezi kudutsa mlengalenga usiku. Poona mayendedwe a Be stars, adatha kuwonetsa kukhalapo kwa nyenyezi yachitatu nthawi zambiri, zomwe zimakhudza mapangidwe a Be star disk.

Kodi izi zili ndi zokhuza zotani pa kafukufuku wamtsogolo?

Kupeza uku kumatsegula njira zatsopano zowonera zamtundu wa Be stars ndi gawo la machitidwe angapo a nyenyezi pakupanga kwawo. Kufufuza kwina kumafunika kuti timvetse bwino kayendetsedwe ka machitidwewa ndi njira zomwe zimakhudzidwa ndi kusamutsidwa kwa misa pakati pa nyenyezi.