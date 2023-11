Kupeza Kwatsopano Kumawulula Nyenyezi Zitatu Zitha Kusintha Kumvetsetsa kwathu kwa Massive Be Stars

Kafukufuku watsopano wochititsa chidwi wochitidwa ndi asayansi ochokera ku yunivesite ya Leeds wawunikira mbali yomwe kale inali yosadziwika ya nyenyezi zazikulu za Be star. Kafukufukuyu, motsogozedwa ndi wophunzira wa PhD Jonathan Dodd ndi Pulofesa René Oudmaijer ochokera ku School of Physics and Astronomy, akutsutsa chikhulupiriro chanthawi yayitali chakuti Be stars amapezeka makamaka ngati nyenyezi ziwiri, kutanthauza kuti m'malo mwake akhoza kukhala mbali ya machitidwe atatu.

Khalani nyenyezi, gulu laling'ono la B nyenyezi, zimadziwika ndi kukhalapo kwa diski ya gasi yozungulira iwo, kukumbukira mphete za Saturn mu Solar System yathu. Ngakhale kuti nyenyezi zimenezi zakhala zikudziwika kwa zaka zoposa XNUMX, chiyambi chake sichikudziwikabe mpaka pano. Chigwirizano chomwe chinalipo pakati pa akatswiri a zakuthambo chinali chakuti ma discs a gasi anapangidwa chifukwa cha kusinthasintha kofulumira kwa nyenyezi za Be, zomwe zinayambika chifukwa cha kugwirizana pakati pa nyenyezi mu dongosolo la binary.

Komabe, ofufuzawo adapeza umboni wosonyeza kuti Be stars amapezeka nthawi zambiri ngati gawo la machitidwe atatu osati machitidwe a binary. Posanthula zomwe zachokera pa setilaiti ya Gaia yochokera ku European Space Agency, iwo adawona kuyenda kwa nyenyezi kudutsa mlengalenga usiku kwa nthawi yayitali. Kupenda mosamalitsa kumeneku kunavumbula kugwedezeka kosaoneka bwino ndi mizere yozungulira munjira ya nyenyezi, kusonyeza kukhalapo kwa mabwenzi owonjezereka.

Chodabwitsa ndichakuti, kafukufukuyu adapeza kuti Be stars akuwoneka kuti ali ndi anzawo ochepa poyerekeza ndi nyenyezi za B poyamba. Komabe, gululi likunena kuti kusiyana kumeneku kungakhale chifukwa chakuti anzakewa akomoka kwambiri moti sangazindikire. Kufufuza kwina pogwiritsira ntchito deta yosiyana kunatsimikizira kuti mlingo wa nyenyezi zoyanjana pakati pa B ndi Be nyenyezi zimafanana ndi kupatukana kwakukulu, kutanthauza kutenga nawo mbali kwa nyenyezi yachitatu nthawi zambiri.

Kumvetsetsa kwatsopano kumeneku kwa kufalikira kwa machitidwe atatu pakati pa Be stars kumakhudza kwambiri magawo osiyanasiyana a zakuthambo. Zitha kutithandizira kumvetsetsa kwathu mabowo akuda, nyenyezi za neutroni, komanso magwero amphamvu yokoka. Pulofesa Oudmaijer akusonyeza kuti zimene anapezazi zimapereka chidziŵitso chofunika kwambiri pa zinthu zimene zimabweretsa mafunde amphamvu yokoka, monga kuphatikiza mabowo akuda ndi nyenyezi za nyutroni. Kuphatikiza apo, zomwe apezazi zikugogomezera kufunika koganizira kachitidwe ka nyenyezi zitatu pakuphunzira za kusintha kwa nyenyezi.

Kafukufukuyu, wothandizidwa ndi Science and Technology Facilities Council (STFC), anachitidwa ndi gulu logwirizana la asayansi ochokera ku yunivesite ya Leeds, kuphatikizapo ophunzira a PhD Jonathan Dodd ndi Isaac Radley, pamodzi ndi Dr. Miguel Vioque wa ALMA Observatory mu Chile ndi Dr. Abigail Frost ochokera ku European Southern Observatory ku Chile.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Kodi Be stars ndi chiyani?

Khalani nyenyezi ndi gulu laling'ono la nyenyezi za B zomwe zimawonetsa mawonekedwe a mpweya wozungulira iwo, ofanana ndi mphete za Saturn mu dongosolo lathu ladzuwa.

Kodi nyenyezi za Be star zinapangidwa bwanji?

Kufikira kupezedwa kwaposachedwapa kumeneku, kupangidwa kwa Be stars kunali kosamvetsetseka pankhani ya zakuthambo. Poyamba ankakhulupirira kuti chimbale cha gasi chozungulira nyenyezizi chinali chifukwa cha kusinthasintha kwawo kofulumira, komwe nthawi zambiri kumayambitsidwa ndi kugwirizana ndi nyenyezi ina mu dongosolo la binary.

Kodi kafukufukuyu adapeza chiyani za Be stars?

Kafukufukuyu adapeza umboni wosonyeza kuti Be stars, zomwe poyamba zinkaganiziridwa kuti zilipo makamaka mu machitidwe a binary, zimapezeka kwambiri m'makina atatu. Kukhalapo kwa nyenyezi yachitatu nthawi zambiri kumakakamiza mnzakeyo kukhala pafupi ndi Be star, zomwe zimapangitsa kusamutsidwa kwakukulu komanso kupanga mawonekedwe amtundu wa gasi.

Kodi zotsatira za kutulukira kumeneku ndi zotani?

Kupezeka kwa machitidwe a nyenyezi zitatu pakati pa Be stars kuli ndi tanthauzo lalikulu kumadera osiyanasiyana a zakuthambo. Ikhoza kuthandizira kumvetsetsa kwathu mabowo akuda, nyenyezi za neutroni, ndi magwero a mafunde amphamvu yokoka. Kuphatikiza apo, ikuwonetsa kufunikira koganizira kachitidwe ka nyenyezi zitatu pophunzira za kusintha kwa nyenyezi.