TOI-1801 b: Mini-Neptune Yotentha mu Young Planetary System

Tikulengeza za kupezeka kwa TOI-1801 b, kamphindi kakang'ono ka Neptune kochititsa chidwi kamene kamazungulira nyenyezi yaing'ono ya M dwarf. Poyambirira adadziwika kuti ndi woyimira dziko la TESS mu Epulo 2020, TOI-1801 b ili ndi nthawi ya masiku 21.3. Komabe, kuwunika kotsatana pansi, kuphatikiza mayendedwe amkati ndi kunja ndi kuyeza kolondola kwa liwiro la radial, kwawonetsa kuti nthawi yeniyeni ya dziko lapansi ndi masiku 10.6.

Kupyolera muzotsatira zotsatilazi, tatsimikiza kuti TOI-1801 b ili ndi kulemera kwa 5.74 ± 1.46 M⊕ ndi radius ya 2.08 ± 0.12 R⊕. Kutengera miyeso iyi, titha kunena molimba mtima kuti TOI-1801 b imapangidwa makamaka ndi madzi ndi thanthwe, ndi kuchuluka kosawerengeka (mpaka 2% ndi kulemera) kwa gasi wa haidrojeni mumlengalenga wake.

Kuphatikiza apo, zaka za dongosololi, zomwe zikuyerekezeredwa kukhala zaka pafupifupi 900 miliyoni, zimayika TOI-1801 b pakati pa anthu achichepere omwe akuyenda kunja. Wokonzedwa pamodzi ndi ma exoplanets ena odziwika, TOI-1801 b amadziwika ngati membala wapadera.

Pachithunzichi chomwe chikuwonetsa ubale wa ma radius ambiri, kusatsimikizika kwa TOI-1801 b kukuwonetsedwa ngati zigawo zamitundu yamitundu yokhala ndi chidaliro. Zithunzi zojambulidwa, zomwe zimayimiridwa ndi mizere yamitundu yosiyanasiyana, zimapereka chidziwitso cha momwe angapangire exoplanet. Makamaka, mapanelo apakati ndi kumanja amawonetsa mitundu yopangidwa popanda mpweya komanso ndi envelopu yamafuta, motsatana. Mizere yolimba ndi ya madontho pagawo lakumanja imasonyeza kutentha kwa emvulopu ya mpweya wosiyanasiyana.

Monga chofotokozera, chithunzichi chikuphatikizanso Earth ndi Neptune. Kuphatikiza apo, timaphatikizapo B22 ndi M22 monga maumboni chifukwa cha zotsatira zotsutsana zomwe zimasindikizidwa padziko lonse lapansi, kusonyeza miyeso yosiyana.

Pomaliza, TOI-1801 b ikuyimira chowonjezera chosangalatsa ku chidziwitso chathu cha ma exoplanets. Kapangidwe kake kocheperako, kapangidwe kake, ndi zaka zake zazing'ono zimapangitsa kukhala chandamale chofuna kufufuza kwina. Kuphunzira kosalekeza kwa ma exoplanets oterowo kumathandizira kumvetsetsa kwathu kwa mapangidwe a mapulaneti ndi chisinthiko m'malo osiyanasiyana kupitilira dzuwa lathu.

Tanthauzo:

- TESS: Kudutsa kwa Exoplanet Survey Satellite

- M dwarf: Mtundu wa nyenyezi yotsatizana, yomwe imadziwikanso kuti yofiyira, yokhala ndi unyinji pakati pa 0.08 ndi 0.6 nthawi ya Dzuwa.

- Radial velocity (RV): Muyeso wakuyenda kwa nyenyezi kulowera kapena kutali ndi wowonera pogwiritsa ntchito kusintha kwa Doppler.

- Misa ndi Radius: Misa imatanthawuza kuchuluka kwa zinthu mu chinthu, pomwe utali wozungulira umayesa mtunda kuchokera pakati kupita kumtunda.

- Mizere ya Iso-density: Mizere yotuwa yoduka pa chithunzi cha masitayilo ambiri omwe amayimira mizere yofanana mumitundu yosiyanasiyana.

- Specific Entropy: Malo a thermodynamic omwe amawerengera kusokonezeka kapena kusakhazikika kwadongosolo.

H2: Molecular hydrogen mpweya.

- CARMENES ndi HIRES: Zida zomwe zimagwiritsidwa ntchito poyezera liwiro la radial.

