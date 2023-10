Kuwona Malamulo Osungirako mu Quantum Mechanics

By

Malamulo oteteza zachilengedwe ndi mfundo zofunika kwambiri mu fizikisi zomwe zimalongosola kusungidwa kwa zinthu zina kapena zinthu zina m'machitidwe anyama akutali pakapita nthawi. Malamulowa, omwe akuphatikizapo kusunga mphamvu za misa, mphamvu, ndi magetsi, ndi ofunikira kuti timvetsetse khalidwe la chilengedwe. Amazindikira njira zomwe zingatheke kapena sizingachitike mwachilengedwe. Mwachitsanzo, kusungitsa mphamvu kumasonyeza kuti nthawi zonse zimakhalabe zosasinthasintha zochitika zisanachitike kapena zitachitika, monga kugundana.

Ngakhale kuti malamulo oteteza zachilengedwe akhazikitsidwa bwino m'makaniko akale, amakhala ochititsa chidwi kwambiri pankhani ya quantum mechanics. Mu quantum mechanics, malingaliro oteteza zachilengedwe amachokera ku mfundo monga ma symmetries a machitidwe akuthupi, mosiyana ndi makina akale omwe amaganiziridwa kuyambira pachiyambi.

Mu kafukufuku watsopano wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences , ofufuza adapanga kuyesera kwa malingaliro kuti apitirize kufufuza malamulo osamalira chitetezo mu quantum mechanics. Kuyesera kwamalingaliro, zochitika zongopeka zomwe zimagwiritsidwa ntchito pofufuza zotsatira za malingaliro ndi mfundo, zimapereka chidziwitso chatsopano pamtundu wa quantum mechanics.

Kuyesera kwamalingaliro komwe kunapangidwa ndi ofufuza kumaphatikizapo zilembo ziwiri, Alice ndi Bob, atakhala pamipando yokhala ndi mawilo akuyang'anizana. Akakankhana, amayenda molowera mbali zosiyanasiyana pa liwiro lomwelo, zomwe zimachititsa kuti liwiro lizikhala lofanana ndi ziro. Izi zikuwonetsa kusungidwa kwamphamvu mkati mwa gawo la quantum.

Kufunika kwa kuyesera kwa lingaliroli kumapitilira kupitilira zochitika zake zenizeni. Ikuwonetsa kugwiritsidwa ntchito kwapadziko lonse kwa malamulo oteteza zachilengedwe, kuphatikiza zochitika zokhala ndi unyinji wosiyanasiyana, kusuntha koyambirira, ndi kuyanjana kovutirapo. Malamulo oteteza zachilengedwe amachokera ku ma symmetries omwe amapezeka m'chilengedwe, ndipo kulosera kwawo kumakhalabe mosasamala kanthu za kuyanjana.

Mu quantum mechanics, komabe, malamulo osamalira zachilengedwe amakumana ndi zovuta. Kuyeza kuchuluka kwachulukidwe mu quantum system kumasokoneza dongosolo, kumasintha kusintha kwake kotsatira. Kuti athetse vutoli, ofufuzawo adapanga njira yoyesera yomwe imaphatikizapo kukonzekera dongosolo la quantum mu chikhalidwe choyambirira komanso kuyeza kuchuluka kosungidwa mutangokonzekera. Kenako adalola kuti dongosololi lisinthike popanda miyeso, ndikuwulula kuti kusungitsa mphamvu ya angular kumapitilirabe ngakhale pamilandu.

Kafukufukuyu amathandizira kumvetsetsa mozama za mfundo za quantum mechanics ndi malamulo osungira omwe amayendetsa khalidwe la machitidwe a quantum. Pofufuza malamulowa kudzera m'mayesero amalingaliro ndi zoyeserera zatsopano, asayansi atha kupitiliza kuwulula zinsinsi za quantum realm.

