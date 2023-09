Gliese 367 b: Exoplanet Yochuluka Kwambiri Yokhala Ndi Chiyambi Chodabwitsa

By

Akatswiri a zakuthambo apeza mlengalenga wodabwitsa wotchedwa Gliese 367 b, womwe umadziwikanso kuti Tahay, womwe wakopa chidwi chawo chifukwa cha mawonekedwe ake apadera. Gliese 367 b ili m'gulu la pulaneti ya Ultrashort Period (USP), yomwe imamaliza kuzungulira kwa nyenyezi yake m'maola 7.7 okha. Ndi amodzi mwa mapulaneti ena pafupifupi 200 a USP omwe adziwika mpaka pano. Komabe, chomwe chimasiyanitsa Gliese 367 b ndi kuchuluka kwake kodabwitsa, pafupifupi kuwirikiza kawiri kwa Earth.

Chifukwa chochulukirachulukira chotere, asayansi amakhulupirira kuti Gliese 367 b iyenera kupangidwa ndi chitsulo chonse, popeza chovala chake chamiyala chavula. Elisa Goffo, mlembi wamkulu wa kafukufuku waposachedwa pa Gliese 367 b, akufanizira ndi pulaneti lofanana ndi Dziko Lapansi popanda chovala chake chamiyala.

Gliese 367 b adapezedwa poyambilira pogwiritsa ntchito data ya NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Kafukufuku wotsatira adawongolera miyeso ndikupereka kuyerekezera kolondola kwa kuchuluka kwake ndi utali wake. Kulemera kwa dziko lapansi tsopano kwatsimikiziridwa kukhala 63% ya Dziko Lapansi, ndipo malo ake ndi 70% a Dziko Lapansi.

Chimodzi mwazinthu zochititsa chidwi za Gliese 367 b ndi chiyambi chake. N’zokayikitsa kwambiri kuti dzikoli linapangidwa mmene lilili panopa. Kuthekera kumodzi ndikuti ndi pakatikati pa pulaneti lomwe chofunda chake chinavula chifukwa cha tsoka lalikulu kapena kugundana ndi mapulaneti ena pakupangidwa kwake koyambirira. Kuthekera kwina ndikuti Gliese 367 b idazunguliridwa ndi dera lolemera chitsulo mu diski ya protoplanetary yomwe idapangidwa.

Kafukufuku wopangidwa ndi Goffo ndi gulu lake adawonetsanso kukhalapo kwa mapulaneti ena awiri mu dongosolo la Gliese 367: Gliese 367 c ndi d. Kukhalapo kwa mapulaneti owonjezerawa kumagwirizana ndi lingaliro lakuti mapulaneti a USP nthawi zambiri amapezeka m'mapulaneti okhala ndi mapulaneti angapo, kuwonetsa zochitika zomwe zingatheke.

Gliese 367 b ndi membala wa gulu lapadera la ma exoplanets otchedwa super-Mercuries. Mapulanetiwa ali ndi mawonekedwe ofanana ndi a Mercury koma ndi akulu komanso okhuthala. Gliese 367 b, makamaka, ndiye pulaneti la USP lolimba kwambiri lomwe lapezeka mpaka pano, lomwe lili ndi chitsulo chopanga 91% ya kulemera kwake.

Ngakhale kuti chiyambi chenicheni cha Gliese 367 b sichidziwikabe, mawonekedwe ake achilendo akupitirizabe kutsutsa zitsanzo zamakono za mapangidwe a mapulaneti. Kuphunzira kwina ndi kuwunika kwa exoplanet yochititsa chidwiyi kungapereke chidziwitso chofunikira pakupanga ndi kusinthika kwa mapulaneti m'mikhalidwe yovuta kwambiri.

Sources:

- The Astrophysical Journal Letters - "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Kupeza Mapulaneti Awiri Owonjezera Ochepa Pa 11.5 ndi Masiku 34"

- Yunivesite ya Turin - Elisa Goffo, Wolemba Wotsogolera

- NASA's Goddard Space Flight Center - NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite

- European Southern Observatory