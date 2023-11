Malo Opewera: Kutsegula Chilengedwe Chobisika

By

Chidziŵitso chathu cha chilengedwe chonse chakhala chochepa nthaŵi zonse chifukwa chakuti tili mumlalang’amba wa Milky Way, wozunguliridwa ndi mpweya wapakati pa nyenyezi ndi fumbi. Fumbi limeneli limabweretsa vuto lalikulu kwa zomwe tikuwona, makamaka m'chigawo chapakati cha mlalang'amba wathu, wotchedwa Zone of Avoidance. Asayansi akhala akutchula dera limeneli kwa nthawi yaitali chifukwa mitambo yafumbi yowundana imatsekereza kuwala, zomwe zimachititsa kuti zikhale zovuta kuona zinthu za extragalactic. Komabe, kupita patsogolo kwaukadaulo kwatipangitsa kuti tidutse chotchinga cha chilengedwechi ndikufufuza mopitilira.

Pogwiritsa ntchito kuwala kwa infrared ndi wailesi, komwe kumatha kulowa mu Zone of Avoidance, ofufuza apeza zinthu zazikulu. Kafukufuku watsopano wofalitsidwa pa seva yosindikizira ya arXiv wagwiritsa ntchito deta kuchokera ku VISTA Variables mu kafukufuku wa Vía Láctea (VVV) kuyang'ana milalang'amba m'dera lovutali. Kafukufuku wa VVV, wochitidwa ndi telesikopu ya VISTA ku Paranal, Chile, adangoyang'ana kwambiri pophunzira magulu a globular ndi otseguka komanso adajambula zambiri za milalang'amba.

Kuti adziwe milalang'amba, gululo linagwiritsa ntchito njira yomwe inkaphatikizapo kusankha zinthu zowonjezera mkati mwa deta ya VVV ndi kuzisefa potengera milalang'amba yawo. Njirayi, ngakhale idachepetsa, idawathandiza kutsimikizira kukhalapo kwa milalang'amba 182 mwa milalang'amba 271, poyerekeza ndi zinthu 1.5 miliyoni zomwe zalembedwa mu 2MASS Extended Source Catalogue.

Zomwe anapezazi zikuimira sitepe yofunika kwambiri povumbulutsa zinsinsi zobisika ndi Zone of Avoidance. Gululi likukonzekera kupitiliza kafukufuku wawo pophatikiza deta kuchokera ku VVV eXtended Survey, yomwe ili ndi kuthekera kowulula masauzande a milalang'amba. Tikamapeza chilichonse, kumvetsa kwathu chilengedwe kumakula, ndipo kumatithandiza kumvetsa mbali ina ya mlengalenga imene poyamba inali yobisika.

FAQ:

Q: Kodi Zone Yopewera ndi Chiyani?

Yankho: Zone of Avoidance imanena za chigawo chapakati cha mlalang’amba wa Milky Way, chomwe chili ndi mpweya wambiri komanso fumbi. Fumbi ili limalepheretsa kuwala kowoneka, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zovuta kuwona zinthu za extragalactic.

Q: Kodi asayansi amaphunzira bwanji Zone of Avoidance?

Yankho: Asayansi akugwiritsa ntchito kuwala kwa infrared ndi wailesi, komwe kumatha kulowa fumbi la Zone of Avoidance, kuti aphunzire za derali ndikuwona milalang'amba ndi zinthu zina zakuthambo.

Q: Kodi kafukufuku wa VVV ndi chiyani?

A: The VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) kafukufuku ndi ntchito yochitidwa ndi telescope ya VISTA ku Paranal, Chile. Imayang'ana kwambiri pakuphunzira magulu a globular ndi magulu otseguka komanso imajambulanso deta yofunikira pa milalang'amba yomwe ili mkati mwa Zone of Avoidance.

Q: Ndi mapulani ati amtsogolo ophunzirira Zone of Avoidance?

A: Gulu lofufuza likufuna kukulitsa kafukufuku wawo pophatikiza deta yochokera ku VVV eXtended Survey, kulola kuti afufuze masauzande a milalang'amba mkati mwa Zone of Avoidance.