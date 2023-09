Onani Starlink: Ma Satellite Olakwika pa UFOs Owoneka Ku Houston

Ngati munayang'ana kumwamba usiku ndikuwona nyali zowala zikuyenda modutsa pamenepo, mwina munalakwitsa kuti ndi zinthu zowuluka zosadziwika (UFOs). Komabe, magetsi awa ndi gawo la Starlink satellite network yopangidwa ndi SpaceX.

Starlink ikufuna kupereka intaneti yotsika mtengo kumadera akutali potumiza masatilaiti masauzande masauzande ambiri mozungulira ma 340 miles kumtunda kwa Dziko Lapansi. Pakadali pano, pali ma satellites opitilira 4,500 a Starlink omwe akugwira ntchito.

Kwa okhala ku Houston, padzakhala mipata yowonera "sitima yapa satellite" yodutsa mzindawo usiku wina. Malinga ndi tracker ya Starlink, ma satellites adzadutsa ku Houston kuchokera kumpoto chakumadzulo kupita kummawa Lachinayi nthawi ya 8:30 pm, ndipo kuchokera kumpoto chakumadzulo mpaka kumwera Lachisanu nthawi ya 8:38 pm Zowoneka izi zitha kupereka kuwala kowala mumlengalenga wausiku.

Ngati mukufuna m'mawa kwambiri, mutha kuwonanso ma satelayiti, ngakhale amawoneka ngati amdima. Owonera mbalame zoyambilira angayembekezere kuwona Lachisanu pa 5:21 am kuchokera kumpoto kupita kumpoto chakum'mawa, Loweruka pa 6:09 am kuchokera kumadzulo kupita kumpoto chakum'mawa, Lamlungu pa 5:26 am kuchokera kumpoto mpaka kumpoto chakum'mawa, komanso 6:05 am kuchokera kumpoto chakumadzulo kupita. kum’mwera chakum’mawa, ndipo Lolemba nthawi ya 5:53 am kuchokera kumadzulo kupita kum’mwera chakum’mawa. Mawindo owonera amatha kuyambira mphindi ziwiri mpaka zisanu ndi ziwiri.

Mu Ogasiti, anthu ambiri kumwera chakum'mawa kwa Texas adachitiridwa chiwongolero pomwe ma satellites 15 a Starlink adatulutsidwa kuchokera ku Vandenberg Space Force Base yaku California. Makanema omwe amajambula nyali zambiri adasefukira pawailesi yakanema, zomwe zidachititsa chidwi komanso chisokonezo pakati pa owonera.

Chifukwa chake, nthawi ina mukadzawona mzere wa magetsi ukuyenda usiku, musachite mantha. M'malo mwake, tengani kamphindi kuti muyamikire maukonde ochititsa chidwi a Starlink omwe akupanga intaneti yotsika mtengo ngakhale kumadera akutali kwambiri.

