Pulojekiti Yatsopano Ikufuna Kumanga Hydrogen kuchokera ku Rocks for Clean Energy

Ntchito yatsopano yazaka zitatu yothandizidwa ndi Grantham Foundation for the Protection of the Environment ikuchitika ku CU Boulder kuti afufuze momwe angagwiritsire ntchito hydrogen kuchokera ku miyala kuti apereke mphamvu zoyera padziko lonse lapansi. Ntchitoyi ikufuna kufufuza za kupanga kwa "geologic" hydrogen, yomwe imapangidwa pamene madzi amasakanikirana ndi mchere wokhala ndi chitsulo mkati mwa nthaka.

Geologic hydrogen imatha kukhala gwero lamtengo wapatali la mphamvu yosatha chifukwa satulutsa mpweya wowonjezera kutentha ikatenthedwa, madzi okhawo ndi omwe amapangidwa. Cholinga chachikulu cha polojekitiyi ndikuwona ngati ma depositi a haidrojeniwa atha kubweretsedwa bwino pamtunda wokwanira kuti akwaniritse zofuna zamphamvu padziko lonse lapansi.

Gulu lofufuza, lopangidwa ndi akatswiri ochokera ku CU Boulder, University of Columbia, University of Montana State, University of Southampton, ndi kampani yoyambira Eden GeoPower, idzachita zoyesera zonse mu labotale ndi mobisa kuti zilimbikitse Dziko lapansi kupanga haidrojeni yambiri. Cholinga chake ndikufanizira dongosolo lachilengedwe la subsurface momwe tingathere.

Kufunika kwa hydrogen kukuchulukirachulukira, zomwe zikupangitsa asayansi kufufuza njira zina kuposa njira zachikhalidwe. Kafukufuku waposachedwapa akusonyeza kuti pangakhale malo ochuluka a geologic haidrojeni obisika pansi pa nthaka, omwe angathe kukwaniritsa zosowa za anthu kwa zaka zambiri.

Ntchitoyi idzaphatikizapo kubowola mabowo ndi kubaya madzi m'miyala yokhala ndi chitsulo kuti ayambitse kusintha kwa mankhwala ndi kupanga haidrojeni yambiri. Padzatengedwanso njira zopewera mabakiteriya kuti asadye gasi wongopangidwa kumene.

Pansi pa utsogoleri wa Dr. Alexis Templeton, katswiri wofufuza malo apansi pa nthaka, gulu lofufuza lidzayang'anitsitsa ndondomekoyi kuti zitsimikizire kuti palibe zotsatira zosayembekezereka za chilengedwe. Cholinga chake ndikuwona ngati geologic haidrojeni ndi gwero lodalirika komanso lokhazikika la mphamvu zoyera zomwe zimatha kupangidwa mosalekeza m'njira yosamalira chilengedwe.

Ntchitoyi ikugwirizana ndi masomphenya a CU Boulder Department of Geological Sciences kuti agwiritse ntchito moyenera zachilengedwe zapadziko lapansi ndikuthandizira tsogolo la mphamvu zokhazikika kwa mibadwo ikubwera.

