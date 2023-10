Kuzindikira mu Mapulaneti Ocheperako 'Orbits ndi Zopanga Zowululidwa ndi James Webb Space Telescope

Kafukufuku waposachedwapa wotsogozedwa ndi gulu lapadziko lonse la akatswiri a zakuthambo anagwiritsa ntchito chipangizo choonera zinthu zakuthambo cha James Webb (JWST) kuona ndi kuphunzira mapulaneti ang'onoang'ono omwe ali mu Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, ndi Quaoar. Zomwe zachitikazi zidachitika pogwiritsa ntchito Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) ndipo zapereka chidziwitso chatsopano pamayendedwe ndi mapangidwe azinthu zakutalizi.

Kuiper Belt ndi dera lomwe lili m'mphepete mwa dzuwa lathu lomwe lili ndi zinthu. Lakhala gwero la zovumbulidwa ndi asayansi ndipo lathandiza kwambiri kumvetsetsa mbiri ya mapulaneti athu ozungulira mapulaneti. Maonekedwe a Kuiper Belt Objects (KBOs), omwe amadziwikanso kuti Trans-Neptunian Objects (TNOs), amapereka chidziwitso chofunikira chokhudza mafunde amphamvu yokoka omwe apanga dongosolo la dzuŵa ndikuwonetsa mbiri yakale ya kusamuka kwa mapulaneti.

Kafukufuku, motsogozedwa ndi Joshua Emery waku Northern Arizona University, adawulula kuti mapulaneti atatu ang'onoang'ono a Kuiper Belt amawonetsa nyimbo zosangalatsa komanso mawonekedwe ozungulira. Kafukufukuyu adawonetsa kukhalapo kwa ma hydrocarbons opepuka komanso mamolekyu ovuta omwe amakhulupirira kuti amachokera ku kuwala kwa methane.

Ntchito yam'mbuyomu inanena kuti mapulaneti ang'onoang'onowa atha kukhala ndi ayezi osasunthika pamalo awo ofanana ndi matupi ena a Trans-Neptunian monga Pluto ndi Eris. Komabe, mayendedwe apadera a Sedna, Gonggong, ndi Quaoar adadzutsa mafunso okhudzana ndi kukhalapo kwa kusakhazikika kumeneku chifukwa cha mitundu yosiyanasiyana ya kutentha ndi malo omwe amakumana nawo.

Pogwiritsa ntchito chida cha Webb cha NIRSpec, gululo lidawona mapulaneti onse atatu ang'onoang'ono omwe ali pafupi ndi infrared spectrum. Zotsatira zake zidawonetsa kuchuluka kwa ethane (C2H6) pamatupi onse atatu, pomwe Sedna ikuwonetsa milingo yapamwamba kwambiri. Acetylene (C2H2) ndi ethylene (C2H4) adapezekanso pa Sedna. Mamolekyuwa ndi mankhwala opangidwa ndi methane. Kusiyanasiyana kwa kuchuluka kwa mamolekyuwa kumatheka chifukwa cha kusiyana kwa kutentha ndi malo okhala ndi kuwala kwa mapulaneti aang'ono.

Malingaliro atsopanowa operekedwa ndi zowona za JWST amathandizira kumvetsetsa kwathu Kuiper Belt ndi mphamvu ya dzuwa lakunja. Pophunzira kapangidwe ka zinthu zakutalizi, asayansi atha kupitiliza kuwulula mbiri yakale komanso kusinthika kwa dera lathu lachilengedwe.

Tanthauzo:

- Kuiper Belt: Dera lomwe lili m'mphepete mwa solar system kupitilira njira ya Neptune yokhala ndi zinthu zambiri zoziziritsa kukhosi.

- Trans-Neptunian Objects (TNOs): Zinthu zomwe zimazungulira kupyola njira ya Neptune m'mphepete mwa dzuŵa.

- James Webb Space Telescope (JWST): Telesikopu yakuthambo yoyambitsidwa ndi NASA yomwe idapangidwa kuti iziwona chilengedwe chonse mu kuwala kwa infrared.

- Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Chida chomwe chili pa JWST chomwe chimayesa mphamvu ya kuwala pafupi ndi infrared range.

- Mapulaneti ang'onoang'ono: Matupi am'mlengalenga omwe amazungulira Dzuwa, si mwezi, ndipo amakhala ndi mawonekedwe ozungulira koma sanachotse zinyalala zina.

-Kuyatsa kwa methane: Njira yomwe mamolekyu a methane amawonekera ku radiation, zomwe zimapangitsa kuti mamolekyu ena apangidwe.

Sources:

- Emery, JP et al. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar" (Icarus)

NASA - James Webb Space Telescope Mission