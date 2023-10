Zotsatira za Mumlengalenga wa Dziko Lapansi pa Kusaka Zamoyo M'chilengedwe

By

Pankhani ya sayansi ya zakuthambo, asayansi nthawi zambiri amayang'ana Dziko Lapansi monga template yomvetsetsa kuthekera kwa moyo m'chilengedwe. Zofananira zapadziko lapansi, mapulaneti omwe amafanana ndi athuwo malinga ndi momwe timakhalira komanso momwe mlengalenga zimakhalira, ndizofunikira kwambiri. Komabe, mlengalenga wapadziko lapansi wasintha kwambiri pakapita nthawi, zomwe zimapangitsa kuti timvetsetse zakale kuti tifufuze bwino zizindikiro za moyo pa mapulaneti ena.

Phanerozoic Eon, yomwe yatenga zaka 500 miliyoni zapitazi, idachita mbali yofunika kwambiri pakusinthika kwa mlengalenga wa Dziko Lapansi komanso kutuluka kwa zamoyo zosiyanasiyana. Nthaŵi imeneyi inachititsa kuti mpweya wa okosijeni uwonjezeke komanso kukula kwa nyama, zomera zapamtunda, ndi ma dinosaur. Komabe, njira zamakono zomwe zimagwiritsidwa ntchito pofufuza zizindikiro za moyo pa exoplanets sizimawerengera kusintha kwa dziko lapansi pakapita nthawi.

Kuti athetse kusiyana kumeneku, gulu la ofufuza ochokera ku yunivesite ya Cornell adapanga chithunzithunzi cha mlengalenga wa Earth mu Phanerozoic Eon. Motsogozedwa ndi Rebecca Payne ndi Lisa Kaltenegger, gululi lidafuna kupereka chida chokonzekera ndikutanthauzira zowonera za exoplanet atmospheres. Pomvetsetsa momwe dziko lapansi lilili munyengo zosiyanasiyana, akatswiri a zakuthambo amatha kuzindikira bwino zomwe zingawathandize kufufuza zamoyo.

Kafukufuku wa ma exoplanets pakali pano akusintha kuchoka ku kupezeka kupita ku mawonekedwe, mothandizidwa ndi ma telescope apamwamba omwe amatha kupeza mawonekedwe kuchokera kumlengalenga wa exoplanet. Kupyolera mu njira monga kuyerekezera molunjika ndi kusanthula kawonedwe kakufalikira, akatswiri a zakuthambo amatha kusonkhanitsa deta yofunikira pa kapangidwe ka mlengalenga wa exoplanet. James Webb Space Telescope yomwe ikubwera ikuyembekezeka kupereka zambiri mwatsatanetsatane.

Ngakhale kuti ma exoplanets ambiri apezeka ndikudziwika, pali kusowa kwa ma analogi a Dziko lapansi pamagawo osiyanasiyana a chisinthiko cha mumlengalenga. Phanerozoic Eon, makamaka, ndi yochititsa chidwi chifukwa cha zochitika zake zazikulu zamoyo wapadziko lapansi. Potengera mawonekedwe opatsirana omwe amapangidwa ndi mlengalenga wa pulaneti, ofufuza amatha kudziwa momwe zimapangidwira komanso kukhalapo kwa zizindikiro zamoyo.

Kumvetsetsa kusinthika kwa mlengalenga kungapereke zidziwitso zofunikira kuti zitsogolere kufufuza zamoyo pa exoplanets. Pozindikira ma analogi a Dziko lapansi pa magawo osiyanasiyana a chitukuko cha mumlengalenga, asayansi amatha kuchepetsa zomwe angakwanitse posaka zamoyo zakunja.

