Kufufuza Kukuchitika Pambuyo Pobedwa 'Makhadi Amatsenga' ku Midland Smash-and-Grab

By

Apolisi akuchigawo pano akufufuza za nkhani yoopsa yomwe idachitika ku Midland. Posintha modabwitsa, olakwawo adawoneka kuti adamvetsetsa bwino zomwe akufuna, popeza adayang'ana kwambiri gulu lamtengo wapatali la 'Magic Cards' amtengo wopitilira $20,000.

Loweruka, itangotsala pang'ono 2:30 am, omwe akuwakayikirawo adaphwanya chitseko chagalasi chakumaso kwa sitolo ya Event Horizon Hobbies pa King Street. Atangolowa, cholinga chawo chokha chinali kupeza makhadi osankhidwa kuchokera ku 'Magic: The Gathering Game' yotchuka.

Mwini sitoloyo anaulula kuti kuba konseko kunachitidwa mwatsatanetsatane. Zithunzi zowonera zidajambula omwe akuganiziridwawo akulowa mnyumbamo mwachangu ndikunyamuka ndi zofunkha patangopita mphindi zochepa. Luso ndi chidziwitso chowonetsedwa ndi omwe adachita izi zimapangitsa ofufuza kukhulupirira kuti izi sizinangochitika mwachisawawa, koma ntchito yokonzedwa bwino.

Gulu la OPP la Southern Georgian Bay likulimbikitsa aliyense yemwe angakhale ndi chidziwitso pazochitikazo kuti abwere. Popereka chidziwitso ku OPP pa 1-888-310-1122, anthu angathandize kuthetsa mlanduwo ndikubweretsa olakwa. Kwa iwo omwe akufuna kukhala osadziwika, Crime Stoppers imapezekanso ngati nsanja yachinsinsi.

Chochitikachi chikuwonetsa phindu ndi zokopa zomwe 'Magic Cards' ali nazo m'gulu la otolera. Kugulitsa ndalama ndi kudzipereka komwe kumapangidwa pomanga chopereka chamtengo wapatali kumapangitsa kuti zinthu zoterezi zikhale zokopa zakuba. Eni sitolo ndi osonkhanitsa akulangizidwa kuti awonjezere chitetezo chawo ndikupitiriza kugwirizana ndi akuluakulu a zamalamulo kuti apewe zochitika zina zamtunduwu.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Kodi 'Magic Cards' ndi chiyani?

'Magic Cards' amatanthawuza gulu la makadi ogulitsa omwe amagwiritsidwa ntchito posewera masewera otchuka kwambiri a makadi osonkhanitsa otchedwa 'Magic: The Gathering.' Wopangidwa ndi pulofesa wa masamu Richard Garfield ndipo adatulutsidwa ndi Wizards of the Coast mu 1993, masewerawa amaphatikiza osewera omwe amagwiritsa ntchito makadi okhala ndi masinthidwe osiyanasiyana, zolengedwa, komanso maluso kuti agonjetse adani awo.

Chifukwa chiyani 'Makhadi Amatsenga' ndi ofunika kwambiri?

'Makhadi Amatsenga' ena amakhala ndi ndalama zambiri chifukwa chosowa, kusonkhanitsa, komanso kufunikira kwawo pamasewera. Makhadi otsatsira, zolembedwa zochepa, kapena makhadi omwe ali ndi luso lapadera nthawi zambiri amafunidwa ndi okonda ndi otolera, zomwe zimapangitsa kuti mitengo ikwere.

Kodi anthu angateteze bwanji makadi awo amtengo wapatali?

Kuti muteteze zosonkhanitsidwa zamtengo wapatali za 'Magic Card', okonda amalangizidwa kuti asungire ndalama zosungirako zotetezedwa, monga zikwangwani zokhoma zokhoma kapena zotetezedwa. Kuphatikiza apo, kukhazikitsa njira zowonera ndi ma alarm m'malo ogulitsa masewera kumatha kukhala ngati cholepheretsa akuba. Ndikofunikiranso kusunga zinthu zomwe zasinthidwa ndikukhalabe ndi ubale wabwino ndi aboma kuti apereke lipoti lachangu pazochitika zilizonse.