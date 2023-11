Kuzindikira Kwatsopano mu Mphamvu Yamphamvu ya Mabakiteriya Odziwika

By

Tizilombo toyambitsa matenda, monga Escherichia coli (E. coli), timadalira kusinthasintha kwa ulusi wozungulira m’mphepete mwa nthiti kuti tiziyenda m’malo awo. Bakiteriya iliyonse imakhala ndi ma flagella angapo omwe amazungulira pamodzi ngati mtolo wa helical, zomwe zimapangitsa kuti aziyenda mopanda msoko. Kwa nthawi yaitali amakhulupirira kuti ma motors a flagellar, omwe ali m'munsi mwa filaments, amakumana ndi katundu wambiri pa kusambira kwa bakiteriya chifukwa cha kutsika kochepa kozungulira. Komabe, kafukufuku waposachedwa wopangidwa ndi ofufuza a University of Science and Technology of China (USTC) watsutsa kumvetsetsa kwanthawi zonse uku.

Kupyolera mu kuyeza kwa liwiro la torque, gulu lofufuza, lotsogozedwa ndi Zhang Rongjing ndi Prof. Yuan Junhua, linapeza zodabwitsa. Iwo adapeza kuti ma motors a flagellar a mabakiteriya amakhala ndi magawo osakwanira a stator mayunitsi, kuthamangitsa lingaliro lapitalo kuti ma motors nthawi zonse amakhala ndi katundu wambiri pakusambira. Kuthamanga kwa ma torque kwa ma motors kunakhalabe kosasintha mkati mwa liwiro linalake lozungulira, lotchedwa liwiro la mawondo, kutanthauza kuti katunduyo sanali wolemetsa monga momwe amaganizira poyamba.

Kuphatikiza apo, ochita kafukufukuwo adayesa kuukitsa magalimoto ndikufufuza za liwiro la torque mumawonekedwe osiyanasiyana. Kuyesera uku kunawonetsa kuti ma motors a flagellar anali pansi pa katundu wapakatikati, ndi theka la magawo a stator omwe alipo. M'madera okhala ndi kukhuthala kwakukulu, mabakiteriya osambira amatha kusintha mwa kuwonjezera chiwerengero cha ma stator units, kuonetsetsa kuti kuyenda kwawo kumakhalabe kolimba.

Pofuna kuyesa kulimba kwa kuzungulira kwa flagellar, chipinda cha microfluid chinapangidwa kuti chisinthe mofulumira kukhuthala. Zotsatira zake zidawonetsa kuti kukhuthala kwapakatikati kudakwera mwadzidzidzi, liwiro lozungulira la flagellar lidatsika koma pang'onopang'ono linachira. Kulimba mtima uku kumatsimikizira kuthekera kwa mabakiteriya okhala ndi mabakiteriya kuti azikhalabe ndi moyo ngakhale kusintha kwa katundu.

Zotsatirazi zimapereka chithunzithunzi chatsopano cha momwe mabakiteriya amagwirira ntchito. Magawo osakwanira a ma stator mu ma motors a flagellar amalola kusinthika ndi kukhazikika kumadera osiyanasiyana. Kumvetsetsa kumeneku kumatha kukhala ndi tanthauzo m'magawo osiyanasiyana, kuphatikiza ma microbiology ndi biotechnology, powunikira njira zomwe mabakiteriya amagwiritsa ntchito kuti ayende bwino m'malo awo.

FAQ

Kodi chopeza chachikulu pa kafukufuku wopangidwa ndi University of Science and Technology of China ndi chiyani?

Ofufuzawa adapeza kuti ma motors amtundu wa mabakiteriya ali ndi magawo osakwanira a ma stator, kutsutsa chikhulupiliro cham'mbuyomu chakuti ma motorswa amakhala olemedwa kwambiri panthawi yosambira.

Kodi mabakiteriya osambira amatengera bwanji malo okhala ndi mamasukidwe apamwamba?

Mabakiteriya osambira amatha kuonjezera chiwerengero cha stator units, zomwe zimawathandiza kuti azigwirizana ndi malo omwe ali ndi ma viscosity apamwamba ndikukhalabe motility.

Kodi liwiro la bondo ndi chiyani?

Liwiro la mawondo limatanthawuza kuthamangitsidwa kosiyanasiyana komwe ma torque a motors a flagellar motors amakhala pafupifupi osasinthasintha.

Kodi nchifukwa ninji kumvetsetsa njira yozungulira mbendera kuli kofunika?

Kumvetsetsa njira yozungulira ma flagellar kumapereka chidziwitso pa njira zomwe mabakiteriya amagwiritsa ntchito kuti aziyenda bwino m'malo awo. Kudziwa kumeneku kumatha kukhala ndi tanthauzo m'magawo osiyanasiyana, kuphatikiza microbiology ndi biotechnology.