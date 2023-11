New Insights mu Evolution of Echolocation in Whales and Dolphins

By

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa m’buku lakuti Diversity waunikira zatsopano zachisinthiko cha echolocation mu anamgumi a mano ndi ma dolphin. Echolocation ndi njira yomwe nyama zam'madzizi zimagwiritsidwa ntchito poyenda ndikusaka m'malo amdima pansi pamadzi. M’malo modalira makutu akunja, anamgumi ndi ma dolphin amatulutsa maphokoso okwera kwambiri amene amadumpha kuchoka pa zinthuzo n’kubwereranso ngati mmene amamvekera, zomwe zimawalola kudziŵa malo amene ali.

Kafukufuku, motsogoleredwa ndi Jonathan Geisler, pulofesa wa anatomy ku New York Institute of Technology, ndi Robert Boessenecker, katswiri wa paleontologist ku yunivesite ya California Museum of Paleontology, adayang'ana pa kusanthula zotsalira zakale zomwe zinaphatikizapo mitundu iwiri yakale ya ma dolphin ochokera ku chilengedwe. mtundu Xenorophus. Mitunduyi imatengedwa kuti ndi mamembala oyambirira a Odontoceti, gawo la zinyama zam'madzi zomwe zimaphatikizana ndi anamgumi ndi ma dolphin.

Zofukulidwa zakalezi zinavumbula kuti Xenorophus anali ndi asymmetry pafupi ndi bowolo, ngakhale kuti silinatchulidwe mofanana ndi momwe zamoyo zamakono zikuyendera. Kuphatikiza apo, kafukufukuyu adapeza kupotoza kosiyana ndi kusuntha kwa mphuno mu Xenorophus, zomwe zidathandizira kukulitsa kumva kolowera. Ofufuzawo anayerekezera kupindika kwa mphuno imeneyi ndi makutu a kadzidzi amene amaoneka ngati asymmetrical, zimene zimawathandiza kudziwa malo amene nyamayo imachitira potengera kamvekedwe kake.

Ngakhale kuti Xenorophus mwina sanali waluso potulutsa mawu okweza kapena kumva ma frequency apamwamba ngati ma odontocete amasiku ano, idatha kudziwa bwino malo omwe amamveka. Izi zikuwonetsa kuti Xenorophus adawonetsa kusintha kwakukulu pakusinthika kwa nangumi ndi ma dolphin.

Zomwe zapezazi zikugogomezeranso kufunikira kophunzira za asymmetry muzinthu zakale ndikuwonetsa gawo lake pakuzolowera malo osiyanasiyana. Ngakhale kuti symmetry ndi gawo lodziwika bwino la biology yachisinthiko, kafukufukuyu akuwonetsa kuti asymmetry siyenera kunyalanyazidwa ngati kusiyanasiyana kwapang'onopang'ono kapena kupotoza kwa geological.

Kufufuza kwina kudzachitidwa kuti awone ma odontocete ena ndikuwona ngati kupindika kwa mphuno kunali ponseponse pakati pa mitundu yoyambilira ya echolocating.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri:

1. Kodi echolocation ndi chiyani?

Echolocation ndi njira yomwe anangumi ndi ma dolphin amagwiritsa ntchito poyenda ndikusaka m'malo amdima pansi pamadzi. Nyama za m’madzi zimenezi zimatulutsa mawu okwera kwambiri amene amadumphadumpha pa zinthu, zomwe zimawathandiza kudziwa malo amene azungulira potengera mmene zimabwerera.

2. Kodi anamgumi ndi ma dolphin amatulutsa bwanji phokoso lomvekera bwino?

Anangumi ndi ma dolphin amapanga phokoso la echolocation kupyolera mu zigaza zawo ndi minofu yofewa pafupi ndi blowhole. Mapangidwe awa ndi asymmetrical, kutanthauza kuti mbali imodzi ndi yosiyana ndi mnzake mbali inayo. Asymmetry iyi imathandizira kupanga mawu.

3. Kodi anamgumi ndi ma dolphin amapeza bwanji phokoso?

Anangumi ndi ma dolphin amadalira kumva kolowera kuti apeze phokoso. Chibwano cha m’munsi, chomwe chimakhala ndi mafuta, chimachititsa kuti mafunde amvekere m’khutu lamkati, kuti nyama zidziŵe kumene phokoso likuchokera.

4. Kodi kafukufukuyu anasonyeza chiyani za mtundu wakale wa dolphin wotchedwa Xenorophus?

Kafukufukuyu adapeza kuti Xenorophus anali ndi asymmetry pafupi ndi chibowolo, chofanana ndi mitundu yamasiku ano yomwe imalumikizana ndi echolocating. Komabe, Xenorophus adawonetsanso kupotoza kosiyana ndi kusuntha kwa mphuno, zomwe zimakulitsa luso lake lakumvetsera.

5. Kodi asymmetry imagwira ntchito yotani pakusintha kwa echolocation?

Ngakhale chidwi chambiri chaperekedwa ku symmetry mu chisinthiko, kafukufukuyu akuwonetsa kufunikira kwa asymmetry pakuzolowera malo osiyanasiyana. Zikuonetsa kuti asymmetry ayenera kufufuzidwa mozama mu zokwiriridwa pansi zakale kuti amvetse bwino kakulidwe ka echolocation mu anamgumi ndi ma dolphin.