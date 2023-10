Asteroid 33 Polyhymnia: Gulu Losamvetsetseka komanso Kwambiri Kwambiri

By

Ofufuza pa yunivesite ya Arizona ku Tucson apeza zinthu zododometsa pamene amaphunzira asteroid 33 Polyhymnia. Asteroid iyi, yomwe idatchulidwa pambuyo pa nyumba yosungiramo zinthu zakale zachi Greek ya nyimbo zopatulika, yakopa chidwi cha akatswiri a zakuthambo chifukwa cha kuchuluka kwake kodabwitsa. M'malo mwake, 33 Polyhymnia ndi wandiweyani kwambiri kotero kuti asayansi akuganiza kuti ikhoza kupangidwa ndi zinthu zomwe sizipezeka patebulo la periodic.

Kuthekera kwa ma asteroid okhala ndi nyimbo zosadziwika padziko lapansi ndikofunikira makamaka kwa iwo omwe akuchita nawo ntchito zamigodi. Makampani omwe ali ndi chidwi chokumba miyala ya asteroid yopangira zitsulo zamtengo wapatali monga golidi angaone kukhalapo kwa zinthu zoterezi kukhala kochititsa chidwi kwambiri.

Pakafukufuku wofalitsidwa mu The European Physical Journal Plus, ofufuza adayika 33 Polyhymnia ngati chinthu chophatikizika kwambiri (CUDO) ndipo adapeza kuti ili ndi kachulukidwe kakang'ono kuposa chinthu chilichonse chodziwika padziko lapansi. Iwo amalingalira kuti thambo la asteroid limeneli lingakhale lopangidwa ndi zinthu zolemera kwambiri zomwe kale anthu sankazidziŵa.

Kuchulukana kwa zinthu zongopekazi kudzakhala kokulirapo kuposa kwa Osmium, yomwe pakadali pano ndi chinthu cholimba kwambiri chomwe chimadziwika kuti chimachitika mwachilengedwe. Ndi nambala ya atomiki yozungulira 164, zinthu izi zikanaposa Osmium mu kachulukidwe.

Gulu la University of Arizona linafufuza za zinthu zomwe zili ndi manambala a atomiki apamwamba kuposa zomwe zili pa tebulo la periodic. Ngakhale adasanthula zinthu monga Osmium ndi zina zomwe zidapangidwa mopangira manambala apamwamba a atomiki, sanathe kupeza chilichonse chokhala ndi kachulukidwe kakang'ono komwe kamatha kuwerengera zomwe zidachitika pa 33 Polyhymnia.

Ofufuzawo adanenanso kuti ngati zinthu zolemera kwambiri zili zokhazikika mokwanira, zitha kukhalapo mkatikati mwa ma asteroids wandiweyani ngati 33 Polyhymnia. Izi zimatsegula mwayi wochititsa chidwi wofufuza mowonjezereka komanso kumvetsetsa za kapangidwe ka ma asteroid mu dongosolo lathu la dzuŵa.

Zoyeserera zaposachedwa za NASA zowerengera ndikupeza zitsanzo kuchokera ku ma asteroids zimagwirizana ndi zomwe University of Arizona zapeza. Kuchira bwino kwa chitsanzo choyambirira cha asteroid kuchokera ku asteroid Bennu, komanso kukhazikitsidwa kwa chombo cha Psyche kuti chiphunzire zachitsulo cha asteroid Psyche, zikugogomezera kufunika kofufuza zinthu zakuthambo izi. Mautumikiwa atha kupereka chidziwitso chofunikira pakupanga ndi kapangidwe ka ma asteroids, kuwunikira mbiri yakale ya dzuŵa lathu.

- Ofufuza a University of Arizona, The European Physical Journal Plus