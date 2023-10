Kuwonongeka Kwakukulu Kwambiri Kumwamba: Zotsalira Zazinyalala Zam'mlengalenga Zopezeka mu Stratosphere ya Earth

Asayansi akusanthula zomwe zasonkhanitsidwa kuchokera mu ndege yofufuza mu stratosphere apeza modabwitsa - tinthu tating'ono tazitsulo ndi zinthu zakunja zochokera mumlengalenga wotayidwa. Kafukufuku, wochitidwa ndi National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), pamodzi ndi yunivesite ya Purdue ndi yunivesite ya Leeds, anapeza aluminiyamu ndi zitsulo zina zophatikizidwa pafupifupi 10% ya particles mu stratosphere. Zina mwa zinthu zosayembekezereka zinali niobium ndi hafnium, zomwe sizipezeka m'dera lino lamlengalenga. Chinsinsi cha chiyambi chawo chinathetsedwa pamene zinthuzo zinayambika ku ma satellites ndi ma rocket boosters, omwe amawagwiritsa ntchito muzitsulo zosagwira kutentha, zogwira ntchito kwambiri.

Kafukufukuyu adagwiritsa ntchito chida chapadera chotchedwa PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) chomwe chimayikidwa pa ndege yofufuza kuti isonkhanitse ndikusanthula tinthu tating'ono ta mpweya. Kafukufukuyu, wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, cholinga chake chinali kuphunzira tinthu tating'onoting'ono ta aerosol mu stratosphere. Malo otchedwa stratosphere, omwe ndi gawo lachiŵiri la mlengalenga wa Dziko Lapansi, ndipo muli mpweya wa ozoni, umene umateteza dziko lapansi ku kuwala koopsa kwa ultraviolet.

Ngakhale kuchuluka kwa kuipitsa kochokera m'mlengalenga kumatha kuwoneka kocheperako, ndi ma satelayiti opitilira 5,000 omwe adakhazikitsidwa zaka zisanu zapitazi ndipo kuyembekezera kuti ambiri abwereranso m'mlengalenga, pakufunika kumvetsetsa momwe izi zidzakhudzire ma aerosol a stratospheric. OrbitingNow, bungwe lomwe limayang'anira zinthu zakunja, pano limayang'anira zinthu pafupifupi 8,000 zomwe zili pansi pa Earth orbit zomwe pamapeto pake zidzawotchedwa mumlengalenga.

Kafukufukuyu akuwonetsa zovuta zomwe zimakhudzidwa ndi kufufuza kwa mlengalenga pa chilengedwe cha Dziko Lapansi komanso kufunika kotaya mwanzeru zinyalala za mumlengalenga. Kumvetsetsa momwe zinthu zamlengalenga zimakhudzira mlengalenga ndikofunika kwambiri pachitetezo cha dziko lathu komanso chitukuko chokhazikika chaukadaulo wamlengalenga.

