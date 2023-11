Akatswiri a Zakuthambo Amayang'ana Kuphulika Kwa Cosmic Kusanenedwepo Ndi Kuwala Kodabwitsa

By

Posachedwapa gulu la akatswiri a sayansi ya zakuthambo laona chinthu chodabwitsa kwambiri chomwe chadabwitsa asayansi padziko lonse. Chodabwitsa ichi, chomwe chimadziwika kuti luminous fast blue optical transient (LFBOT), chawonedwa koyamba ndipo chasiya ofufuza akufufuza mayankho.

LFBOT, yotchedwa "Tasmanian Devil," inachitika mu mlalang'amba woyandikana nawo pafupifupi 1 biliyoni kuwala zaka kutali ndi dziko lathu lapansi. Mosiyana ndi ma supernova omwe amazimiririka pang'onopang'ono pakadutsa milungu kapena miyezi, ma LFBOT amafika pakuwala kwambiri kenako amachepa m'masiku ochepa.

Kuwala kodabwitsa kwa Mdyerekezi wa ku Tasmania kwadodometsa asayansi, ndipo kumatulutsa mphamvu yofanana ndi ya dzuwa 100 biliyoni. Katswiri wa zakuthambo Jeff Cooke wochokera ku Swinburne University of Technology ndi ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) ku Australia anati, "Chochitika chonga ichi sichinachitikepo."

Kuyambira chaka cha 2018, ma LFBOT ochepa okha ndi omwe awonedwa, zonse zikuchitika mkati mwa milalang'amba momwe nyenyezi zimapanga. Anthu a zakuthambo sakutsimikiza za njira yomwe ikuyendetsa zochitika zachilendozi.

Wolemba wamkulu Anna YQ Ho, pulofesa wothandizira wa zakuthambo pa yunivesite ya Cornell, adalongosola, "LFBOTs kale ndizochitika zodabwitsa, zachilendo, kotero izi zinali zodabwitsa kwambiri." Magwero a kuchuluka kwa mphamvu zotulutsidwa sikudziwikabe.

Kupezeka kwa Tasmanian Mdyerekezi LFBOT komanso kuphulika kwake mobwerezabwereza kwadzutsa mafunso ambiri kwa asayansi. Zotsatira za kafukufukuyu zidasindikizidwa posachedwa m'magazini ya Nature. Ofufuza adagwiritsa ntchito zowonera 15 zowoneka bwino padziko lonse lapansi kuti awulule motowo.

FAQ

Kodi LFBOT ndi chiyani?

LFBOT, kapena kuwala kowoneka bwino kwamtambo wabuluu, ndi mtundu wa kuphulika kwa cosmic komwe kumawala kwambiri mu kuwala kwa buluu, kufika pakuwala kwake komanso kuzimiririka m'masiku ochepa.

Kodi LFBOT ndi yosiyana bwanji ndi supernova?

Mosiyana ndi ma supernovas, omwe amatha kutenga milungu kapena miyezi kuti azizire, ma LFBOT amafika pakuwala kwambiri kenako ndikutsika pakuwala mkati mwa nthawi yochepa.

Ndi chiyani chosiyana ndi Tasmanian Devil LFBOT?

Tasmanian Mdyerekezi LFBOT ndiye woyamba kuwonedwa wa LFBOT mobwerezabwereza. Limatulutsa mphamvu yodabwitsa, yolingana ndi mphamvu ya dzuwa 100 biliyoni.

Kodi mphamvu za Tasmanian Devil LFBOT zimachokera kuti?

Asayansi pakali pano sadziwa njira yomwe idayambitsa kutulutsa mphamvu kwamphamvu kowonetsedwa ndi Tasmanian Devil LFBOT.