NGC 3156: Mtundu Wodabwitsa wa Lenticular

By

The Hubble Space Telescope Picture of the Week ikuwonetsa chidwi cha NGC 3156, mlalang'amba wa lenticular womwe umakhala pakati pa elliptical ndi spiral galaxy. NGC 73 yomwe ili pamtunda wa zaka 3156 miliyoni kuchokera ku Earth mu gulu la nyenyezi la Sextans, ndi zodabwitsa zakuthambo zomwe ziyenera kufufuzidwa.

Sextans, gulu laling'ono la equatorial komwe NGC 3156 amakhala, ali ndi mbiri yakale. Wotchedwa sextant, chida chomwe chimagwiritsidwa ntchito poyenda, gulu la nyenyezili linayambira kale kwambiri kuposa zaka za zana la 18. Akatswiri achisilamu adapanga ma sextant a zakuthambo zaka mazana ambiri asanatulukire zotumizirana mameseji panyanja, pogwiritsa ntchito zidazi kuyeza ma angle akumwamba. Makamaka, Ulugh Beg wa m'banja lachifumu la Timurid adapanga chojambula chachikulu chokhala ndi ma 36 metres m'zaka za zana la khumi ndi zisanu ku Samarkand, Uzbekistan, kuwonetsa kugwiritsa ntchito zida zakale za zakuthambo izi.

Mu sayansi ya zakuthambo yamakono, ma sextants asinthidwa ndi zida zolondola kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito poyika nyenyezi ndi zinthu zakuthambo. Ngakhale kusinthaku, NGC 3156 yaphunziridwa mozama, kuyang'ana kwambiri magulu ake apadziko lonse lapansi, mapangidwe a nyenyezi aposachedwa, komanso mphamvu ya dzenje lakuda lakuda pakatikati pake, lomwe likudya nyenyezi zozungulira.

Sextant, pazida zapanyanja, ndi chida chofunikira chodziwira latitude pakuyenda panyanja ndi mumlengalenga. Chopangidwa ngati gawo limodzi mwa magawo asanu ndi limodzi a zozungulira, chida cholondolachi chimagwiritsa ntchito telesikopu ndi magalasi owala kuti ayeze mbali yapakati pa chinthu chakumwamba, monga nyenyezi kapena mwezi, ndi chizimezime. Poona kutalika kwa zinthu zakuthambo zimenezi, oyendetsa sitima zapamadzi ndi oyendetsa ndege amatha kudziwa molondola malo omwe ali Padziko Lapansi. Ma Sextants atenga gawo lofunikira pakujambula ma chart pamtunda waukulu komanso wosadziwika wanyanja kapena mlengalenga.

NGC 3156 imapereka chithunzithunzi chodabwitsa cha zodabwitsa za chilengedwe. Mwa kuphatikiza mbiri yakale ndi zopezedwa zamakono, mlalang'amba wa lenticular uwu ukupitirizabe kukopa akatswiri a zakuthambo ndi kulimbikitsa kufufuza kowonjezereka kwa chilengedwe.

Sources:

- Chithunzi cha Hubble Space Telescope cha Sabata

- Mbiri Yakale ya Sextans

-Ulugh Beg Observatory ku Samarkand

- Zakuthambo Zamakono ndi NGC 3156

- Tanthauzo la Sextant