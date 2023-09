SpaceX Plans Rocket Launch kuchokera ku Cape Canaveral Space Force Station

SpaceX ikukonzekera kukhazikitsa roketi ya Falcon 9 kuchokera ku Cape Canaveral Space Force Station Lachisanu madzulo. Kukhazikitsidwa kukukonzekera 7:56 pm ndipo kudzachitika ku Space Launch Complex 40. Roketiyo idzanyamula ma satelayiti 22 a Starlink kupita ku low-Earth orbit. Komabe, kukhazikitsidwaku kumadalira nyengo, ndi mwayi wa 40% wa nyengo malinga ndi 45th Space Wing.

Ngati SpaceX idikirira mpaka 11 koloko masana kuti iyambike, mwayi wanyengo utsika mpaka 15%. Palinso mipata iwiri yotsegulira zosunga zobwezeretsera nthawi ya 11:12 pm ndi 11:30 pm Kutsatira kukhazikitsidwa, gawo loyamba la roketi likuyembekezeka kutera pa droneship mu Nyanja ya Atlantic.

Kuphatikiza pa kukhazikitsidwa kwa SpaceX uku, Space Coast ikhoza kuyembekezeranso kukhazikitsidwa kwina kuchokera ku United Launch Alliance Loweruka m'mawa. The Atlas V launch for the National Reconnaissance Office ikukonzekera 8:51 am ku Space Launch Complex 41. Ntchitoyi, yotchedwa SILENTBARKER, ikufuna kupititsa patsogolo chidziwitso cha danga la NRO ndi US Space Force. Zoneneratu za kukhazikitsidwaku zikuwonetsa mwayi wa 15% wa nyengo yomwe ingakhudze kukhazikitsa.

Kuti muwone kukhazikitsidwa kulikonse kumeneku, mutha kupita ku ClickOrlando.com. Khalani osinthidwa ndi nkhani zaposachedwa polembetsa ku Your Florida Daily.

Tanthauzo:

- Falcon 9: Roketi yokhala ndi magawo awiri yopangidwanso ndi SpaceX yonyamula katundu kupita ku Earth orbit ndi kupitilira apo.

- Starlink: Gulu la nyenyezi la satellite lomwe limapangidwa ndi SpaceX.

- Low-Earth Orbit: Dera lamlengalenga lomwe lili pamtunda wa makilomita pafupifupi 2,000 pamwamba pa Dziko Lapansi pomwe ma satelayiti ambiri ndi International Space Station ali.

- Droneship: Pulatifomu yoyima panyanja kuti ipereke malo otsetsereka a maroketi a SpaceX.

