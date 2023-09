SpaceX Kukhazikitsa Falcon 9 Rocket yokhala ndi Starlink Satellite

SpaceX ikukonzekera kuyambitsa roketi ya Falcon 9 kuchokera ku Vandenberg Space Force Base Lolemba, September 11th, pa 11:57 pm Rocket idzanyamula ma satellites a 21 Starlink, omwe ali mbali ya ntchito yapaintaneti ya SpaceX yothamanga kwambiri.

Ngati kukhazikitsidwa koyambirira kuchedwa, SpaceX ili ndi mwayi wokhazikitsa zosunga zobwezeretsera Lachiwiri ndi Lachitatu. Kampaniyo ikufuna kukweza gawo loyamba la rocket pa mtunda wa Of Course I Still Love You mu Pacific Ocean, yomwe ikhala ulendo wa 11 paulendowu.

Kuwulutsa kwapaintaneti pakukhazikitsako kudzapezeka pa mbiri ya SpaceX pa X (yomwe kale inali Twitter) pafupifupi mphindi zisanu isananyamuke.

Starlink ndi projekiti yokhumba ya SpaceX yopanga gulu la nyenyezi lapadziko lonse lapansi la satellite. Masetilaiti ang'onoang'ono awa, olemera pafupifupi 260 kg iliyonse, adzatumizidwa mumzere wa Low-Earth kuti apereke intaneti yothamanga kwambiri, yotsika kwambiri padziko lonse lapansi. Ndi kutumizidwa kwa ma satelayiti owonjezera 21, SpaceX ikulitsa zombo zake za Starlink kuti ipititse patsogolo ntchito yomwe ikukula pa intaneti.

Ukadaulo wa rocket wa SpaceX womwe ungagwiritsidwenso ntchito wa Falcon 9 umalola kukhazikitsidwa kwa malo otsika mtengo pochira ndikugwiritsanso ntchito gawo loyamba la roketi. Kampaniyo yakwaniritsa zofunikira kwambiri pakutera ndi kuwulutsanso ma booster, kuwonetsa kuthekera kochepetsera ndalama zoyambira ndikuwonjezera kupezeka kwa malo.

Source: SpaceX