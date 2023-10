SpaceX Falcon 9 Rocket Ikhazikitsa Satellite 21 Starlink ku Orbit

By

SpaceX ikukonzekera kukhazikitsanso roketi, nthawi ino kuti itumize ma satellite 21 a Starlink pa intaneti mu orbit. Roketi ya Falcon 9 inyamuka ku Vandenberg Space Force Base yaku California Loweruka nthawi ya 3:47 am EDT. Ngati pali kuchedwa kulikonse, mwayi wosunga zobwezeretsera ulipo pakati pa 4:23 am EDT ndi 6:00 am EDT.

Kukhazikitsaku kudzawonetsedwa pa akaunti ya SpaceX pa X (yomwe kale imadziwika kuti Twitter) kuyambira mphindi zisanu isananyamuke. Ngati zonse zikuyenda molingana ndi dongosolo, gawo loyamba la Falcon 9 libwerera ku Earth ndikutera pa sitima yapamadzi yotchedwa "Zowona Ndimakukondabe" pafupifupi mphindi 8.5 mutakhazikitsa. Ichi chikhala ulendo wa nambala 16 pagawo loyamba la roketi, ndege imodzi yokha yomwe yatsala pang'ono kufika pa mbiri yogwiritsidwanso ntchito ndi kampani.

Pambuyo pa mphindi 62.5, ma satelayiti 21 a Starlink adzatumizidwa kuchokera kumtunda wa Falcon 9. Kukhazikitsa uku kudzakhala ntchito ya SpaceX ya 75th orbital mu 2023, pomwe kampaniyo ikuyesetsa kukwaniritsa cholinga chake cha ndege 100 pakutha kwa chaka, ndi ndege 144 mu 2024.

Pulojekiti ya SpaceX ya Starlink yakhala ikuyang'ana kwambiri chaka chino, pafupifupi 60% ya maulendo awo apandege odzipereka kuti akulitse kukula kwa intaneti. Pakadali pano, pali ma satellites pafupifupi 4,900 ogwira ntchito ku Starlink, ndipo chiwerengerochi chipitilira kukula m'zaka zikubwerazi.

Chitsime: SpaceX Mission Description