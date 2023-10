SpaceX Yalengeza Kutulutsidwa Kwam'mawa kwa Falcon 9 Rocket

SpaceX yalengeza kukhazikitsidwa kwakubwera kuchokera ku Vandenberg Space Force Base. Kampaniyo ikuyang'ana 12:47 am pa Oct. 21 poyambitsa roketi ya Falcon 9 kuchokera ku SLC-4E. Cholinga cha kukhazikitsa uku ndikutumiza ma satelayiti 21 a Starlink kupita ku Low-Earth orbit.

Ngati kutsegulira sikungachitike monga momwe adakonzera, SpaceX yapeza mipata itatu yosunga zobwezeretsera pakati pa 1:23 am ndi 3 am kuti ikonzenso. Kuphatikiza apo, pali mipata ina isanu ndi umodzi yosunga zobwezeretsera yomwe ilipo kuyambira 11:26 pm Loweruka mpaka 2:50 am Lamlungu.

Kwa iwo omwe ali ndi chidwi, tsamba lapaintaneti lochokera ku SpaceX lipezeka pafupifupi mphindi zisanu isanayambe. Izi zidzapatsa owonera zosintha zenizeni zenizeni ndikuwalola kuti aziwona ntchitoyo ikachitika.

Ndizofunikira kudziwa kuti chowonjezera chomwe chithandizira ntchitoyi chagwiritsidwa ntchito ka 15 pakuyambitsa koyambirira. Kutsatira kulekana kwa siteji, gawo loyamba la roketi likuyembekezeka kutera pa Of Course I Still Love You Droneship ku Pacific Ocean. Kugwiritsidwanso ntchito uku ndi gawo lofunikira kwambiri pakuyesa kwa SpaceX kuchepetsa mtengo wofufuza malo ndikupangitsa kuti ikhale yokhazikika.

Pankhani yakukhudzidwa kwanuko, palibe ma sonic booms omwe akuyembekezeka kumveka pakukhazikitsa uku. Iyi ndi nkhani yabwino kwa okhala pafupi, chifukwa ma sonic booms amatha kukhala osokoneza komanso odabwitsa.

Ponseponse, kukhazikitsidwa koyambilira kwa SpaceX ndi SpaceX kukuyimiranso gawo lina lamtsogolo pantchito yomwe kampaniyo ikupitilizabe kupanga ndikukulitsa maukonde ake apadziko lonse lapansi a satana.

Tanthauzo:

- Roketi ya Falcon 9: Galimoto yoyambira magawo awiri yopangidwa ndi SpaceX. Zapangidwa kuti ziziyenda zodalirika komanso zotetezeka za ma satelayiti ndi zolipiridwa mumlengalenga.

- Ma satellites a Starlink: Gulu la nyenyezi zazing'ono zotumizidwa ndi SpaceX ndi cholinga chopereka kufalikira kwapadziko lonse lapansi.

- Zachidziwikire, Ndimakukondanibe Droneship: Sitima yapamadzi yodziyimira payokha yogwiritsidwa ntchito ndi SpaceX kutera ndikubwezeretsanso zida za rocket panyanja.

Gwero: SpaceX (palibe ulalo woperekedwa)