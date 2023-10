Kutaya kwa Satellite: Kukukhudzika kwa Zachilengedwe mu Space

By

Masetilaiti omwe afika kumapeto kwa moyo wawo wogwira ntchito amabweretsa vuto kwa mabungwe a zakuthambo. Njira zamakono zotayira ndegezi ndikuzisiya m'njira, kuzipititsa ku manda kutali ndi ma satellite ogwirira ntchito, kapena kuwatsogolera ku Dziko Lapansi kuti alowenso mumlengalenga. Komabe, kafukufuku waposachedwa wopangidwa ndi ofufuza ochokera ku Yunivesite ya Purdue ndi NOAA awonetsa kuti kulowanso mumlengalenga sikukhala ndi zotsatirapo.

Mwachizoloŵezi, kulowanso mumlengalenga kumawonedwa ngati njira yodalirika yotayira ma satellites mu low Earth orbit (LEO). Pamene LEO yachulukirachulukira ndi ma satelayiti m'zaka zaposachedwa, njira yochotsera iyi yakula kwambiri. Komabe, kafukufuku wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences akuvumbula kuti kulowanso mumlengalenga kumapangitsa kuti mlengalenga wa dziko lapansi ukhale woipitsidwa ndi zotsalira za mlengalenga zomwe zawonongeka.

Gulu lofufuzalo linawona kusintha kwa kamangidwe ka mitambo ya ion yosiyidwa ndi meteorite kulowa mumlengalenga. Iwo anapeza kuti kusintha kwa zala za mankhwala a tinthu ting’onoting’ono timeneti n’kutheka chifukwa cha kuchuluka kwa ndege za m’mlengalenga zomwe zikubwereranso m’mlengalenga. Kuti atsimikizire zomwe apeza, ofufuzawo adayika zida kundege ndikuyesa mlengalenga pafupifupi mamailo 12 kumtunda kwa Alaska ndi ku US.

Zotsatira za phunziroli zinawonetsa zitsulo zambiri m'mlengalenga, kuphatikizapo lithiamu, aluminiyamu, mkuwa, lead, magnesium, ndi sodium, zomwe zimatsata kwambiri ndi satellite reentry. Kuphatikiza apo, ofufuzawo adawonanso kuti 10% ya tinthu tating'onoting'ono tomwe timateteza ozoni tili ndi aluminium.

Ngakhale kuti zotsatira zonse za zomwe zapezedwazi pa chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo sizikudziwikabe, ochita kafukufuku amakhulupirira kuti zikugogomezera kukhudzidwa kwakukulu kwa mlengalenga wa anthu padziko lapansi. Kumvetsetsa zotsatira za kuchuluka kwa zitsulo mumlengalenga ndikofunikira kwambiri kuti tiwone zoopsa zomwe zingachitike ku ozone layer komanso zamoyo zomwe zili padziko lapansi. Maphunziro ena adzafunika kuti amvetsetse bwino momwe njira zotayira satellite pa chilengedwe ndikuwona ngati njira zina ziyenera kufufuzidwa kuti muchepetse kuipitsidwa kwa mlengalenga wa Dziko Lapansi.

- Mutu: Njira Zotayira Satellite ndi Zomwe Zimakhudza Padziko Lapansi

- Gwero: Zokambirana za National Academy of Sciences

- Tanthauzo: Low Earth Orbit (LEO) ndi dera lomwe lili mkati mwa pafupifupi makilomita 2000 kuchokera padziko lapansi kumene ma satelayiti ambiri ndi International Space Station amakhala.

- Tanthauzo: Kulowanso mumlengalenga ndi njira yomwe chombo kapena satellite imalowera mumlengalenga wa Dziko lapansi ikamaliza ntchito yake kapena kufika kumapeto kwa moyo wake wogwira ntchito.