Nkhani Yatsopano: Asayansi ndi Mainjiniya Akugwira Ntchito Pakufufuza kwa Mars

Pankhani yofufuza za Mars, pali asayansi ndi mainjiniya ambiri omwe akugwira ntchito limodzi kuti aulule zinsinsi za Red Planet. Anthuwa amachokera ku mabungwe ndi mabungwe osiyanasiyana, aliyense ali ndi luso lake komanso zopereka zake.

Mmodzi wasayansi wotere ndi Elena Amador-French, Wogwirizanitsa Ntchito za Sayansi ku NASA/JPL ku Pasadena, CA. Amagwira ntchito yofunika kwambiri pokonzekera ndikuchita ntchito zasayansi za Mars rover. Wasayansi wina, Ryan Anderson, ndi Planetary Geologist ku USGS ku Flagstaff, AZ. Amayang'ana kwambiri kuphunzira za geology ya Mars ndikumvetsetsa momwe zidakhalira zakale komanso zamakono.

Katswiri wa Zam'mlengalenga Mariah Baker, ku Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum ku Washington, DC, amagwira ntchito yophunzira za miyala ndi mchere wina. Michael Battalio, wa Planetary Climatologist pa Yale University ku New Haven, CT, akuwunika momwe nyengo ikuchitikira ku Mars.

Keri Bean, Wachiwiri kwa Gulu Loyang'anira Gulu la Rover Planner ku NASA/JPL ku Pasadena, CA, amathandizira kukonza mayendedwe ndi zochitika za Mars rovers. Kristen Bennett ndi Planetary Geologist ku USGS ku Flagstaff, AZ, yemwe amaphunzira za geological za Mars.

Gulu la NASA/JPL limaphatikizanso akatswiri a sayansi ya nthaka Fred Calef ndi Abigail Fraeman, omwe amapereka ukatswiri wawo pakuwunika malo ndi miyala ya Mars. Brittney Cooper, wa Atmospheric Scientist pa Yunivesite ya York ku Toronto, Ontario, Canada, amayang'ana kwambiri kuphunzira zamlengalenga ndi nyengo pa Mars.

Sean Czarnecki, wa Planetary Geologist ku Arizona State University ku Tempe, AZ, amaphunzira mbiri ya geologic ndi kapangidwe ka Mars. Lauren Edgar, katswiri wa sayansi ya mapulaneti ku USGS ku Flagstaff, AZ, amafufuza za geology ndi stratigraphy ya Mars.

Asayansi ndi mainjiniya ena omwe akuchita nawo kafukufuku wa Mars akuphatikizapo Christopher Edwards wochokera ku Northern Arizona University, Samantha Gwizd wochokera ku yunivesite ya Tennessee, Ken Herkenhoff wochokera ku USGS ku Flagstaff, AZ, ndi Evan Hilgemann wochokera ku NASA/JPL ku Pasadena, CA. Aliyense amapereka chidziwitso chapadera pazosiyanasiyana za Mars' geology ndikukonzekera ma rover.

Katswiri wa Atmospheric Scientist Alex Innanen wochokera ku yunivesite ya York ndi Scott Guzewich wochokera ku NASA/GSFC ku Greenbelt, MD, amaphunzira za chikhalidwe cha Martian ndi kugwirizana kwake ndi pamwamba. Rachel Kronyak, a Planetary Geologist ku NASA/JPL ku Pasadena, CA, akutenga nawo gawo pakuwunika mbiri ya geological and process pa Mars.

Michelle Minitti wochokera ku Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore wochokera ku Malin Space Science Systems ku San Diego, CA, ndi Claire Newman wochokera ku Aeolis Research ku Pasadena, CA, nawonso amathandizira ukadaulo wawo pakufufuza kwa Mars.

Asayansi owonjezera ndi mainjiniya omwe akugwira ntchito yofufuza za Mars akuphatikizapo Catherine O'Connell-Cooper ndi Lucy Thompson ochokera ku University of New Brunswick ku Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice waku Western Washington University ku Bellingham, WA, ndi Mark Salvatore waku Northern Arizona University. ku Flagstaff, AZ.

Susanne Schwenzer from The Open University in Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe from NASA/JPL in Pasadena, CA, Dawn Sumner from the University of California Davis in Davis, CA, and Vivian Sun from NASA/JPL in Pasadena, CA, onse amathandizira ukatswiri wawo wa geology ya mapulaneti ku maphunziro a Mars.

Scott VanBommel, Planetary Scientist ku Washington University ku St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist ku NASA/JPL ku Pasadena, CA, ndi geochemist Roger Wiens wochokera ku LANL ku Los Alamos, NM, amagwira ntchito yofunika kwambiri posanthula deta. ndi kutanthauzira zomwe zapezedwa kuchokera ku mishoni za Mars.

Sharon Wilson, a Planetary Geologist ku Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum ku Washington, DC, Alivia Eng, Wophunzira Omaliza Maphunziro ku Georgia Tech ku Atlanta, GA, ndi Remington Free, Operations Systems Engineer ku NASA. / JPL ku Pasadena, CA, onse amathandizira pakufufuza kwa Mars.

Potsirizira pake, Emma Harris, Wophunzira Wophunzira ku Natural History Museum ku London, UK, Conor Hayes, Wophunzira Wophunzira ku York University ku Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, Wophunzira Wophunzira ku Washington University ku St. Louis, MO, ndi Deborah Padgett, OPGS Task Lead ku NASA/JPL ku Pasadena, CA, amagawana ukatswiri wawo pazinthu zosiyanasiyana zakufufuza ku Mars.

Asayansi ndi mainjiniya amenewa amagwirizana kuti apititse patsogolo kumvetsetsa kwathu za Mars, kufufuza geology, nyengo, mpweya, ndi kuthekera kwa moyo wakale kapena wamakono. Kupyolera mu mgwirizano ndi kudzipatulira kwawo, akupitiriza kutsegula zinsinsi za Red Planet.

Sources:

- Elena Amador-French, Wogwirizanitsa Ntchito za Sayansi; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, Planetary Climatologist; Yale University; New Haven, CT

- Keri Bean, Wachiwiri kwa Mtsogoleri wa Gulu la Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; USGS; Flagstaff, AZ

- Fred Calef, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, Atmospheric Scientist; Yunivesite ya York; Toronto, Ontario, Canada

- Sean Czarnecki, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Arizona State University; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Atmospheric Scientist; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Pulaneti Geologist; Yunivesite ya Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; USGS; Flagstaff, AZ

- Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Atmospheric Scientist; Yunivesite ya York; Toronto, Ontario, Canada

- Rachel Kronyak, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Michelle Minitti, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Chikhazikitso; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Katswiri wa Ntchito za Mission, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, Atmospheric Scientist, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Planetary Geologist; Yunivesite ya New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Melissa Rice, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Yunivesite ya Western Washington; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Planetary Geologist; Open University; Milton Keynes, UK

- Ashley Stroupe, Katswiri wa Ntchito Zantchito; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Yunivesite ya California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Yunivesite ya New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Scott VanBommel, Katswiri wa Sayansi Yapadziko Lonse; Yunivesite ya Washington; Louis, MO

- Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

- Sharon Wilson, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Alivia Eng, Wophunzira Omaliza Maphunziro; Georgia Tech; Atlanta, PA

- Remington Free, Operations Systems Injiniya; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, Wophunzira Omaliza Maphunziro; Natural History Museum; London, UK

- Conor Hayes, Wophunzira Omaliza Maphunziro; Yunivesite ya York; Toronto, ON, Canada

- Abigail Knight, Wophunzira Omaliza Maphunziro; Yunivesite ya Washington; Louis, MO

- Deborah Padgett, Wotsogolera Ntchito ya OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, katswiri wa sayansi ya mapulaneti; Imperial College; London, UK

