Njoka Imatsamwitsa pa Nsomba Zowononga: Zomwe Zingachitike Pakafukufuku pa Nsomba Zodya Nsomba ndi Mitundu Yowononga

By

Katswiri wina wa matenda a nyamakazi ku France posachedwapa anakumana ndi chochitika chochititsa chidwi pamene njoka inafuna kudya nsomba ya kukula kwa mutu wake. Nicolas Fuento, dokotala wa herpetologist ku bungwe lopanda phindu la League for the Protection of Birds ku France, adawona njoka ya mphiri ikuvutika kudya nsomba zamtundu wa Lac de Carcès kumwera chakum'mawa kwa France. Kukumana kumeneku kwachititsa kuti anthu afufuze kafukufuku wokhudza ubale wa njoka zomwe zimadya nsomba ndi zamoyo zomwe zimadya nsomba.

Fuento poyamba ankaganiza kuti njokayo inkangofuna kudya nsombazo, koma posakhalitsa anazindikira kuti njokayo inali kutsamwa ndi nsomba yomwe inali m'khosi mwake. Pofuna kupulumutsa njokayo, Fuento anakankhiranso nsombayo m’kamwa mwa njokayo mwakachetechete kuti itulutse msana wake. Nsombayo itachotsedwa bwinobwino, njokayo inkaoneka yosavulazidwa n’kuthawa.

Mitundu ya nsomba yodziwika inali ruffe, nsomba yaing’ono ya m’madzi opanda mchere yobadwira kumadera a ku Ulaya ndi ku Asia. Komabe, ma ruffes adadziwitsidwa kumadera osiyanasiyana, kuphatikiza ku France, komwe amawonedwa ngati mitundu yowononga. Zipsepse zawo zolimba komanso zaminga zakumbuyo zimawapangitsa kukhala ovuta kuwadya.

Njoka za Viperine zimadya nsomba, ndipo m'madera ena, mtundu wawo umadutsana ndi wa ruffes. Kukhalapo kwa mikwingwirima yowononga m'madambo a ku Mediterranean, komwe njoka za mphiri sizipezeka komanso zikucheperachepera, zingayambitse chiwopsezo ku kuchuluka kwa njoka zam'deralo. Zomwe zachitika m'mbuyomu zawonetsa kuti njoka zodya nsomba ku Europe, kuphatikiza njoka za mphiri, zafa atadya nsomba zowononga.

Ngakhale kuti zotsatira za nsomba zowononga njokazi sizinaphunzirebe, nkhaniyi ikugogomezera kufunika kofufuza mozama za ziwopsezo zomwe zingayambitse mitundu yowononga. Kumvetsetsa mgwirizano pakati pa njoka zodya nsomba ndi nsomba zomwe zimawononga nsomba kungathandize kuti pakhale zoteteza komanso kuteteza kuchuluka kwa njoka zamtundu.

Sources:

- Zizindikiro za Herpetology. (2021, Seputembara 10). Kutsamwa kwa njoka ndi nsomba zomwe zabwera kumafuna kufufuza.

- Sayansi Yamoyo. (2021, Seputembara 22). Njoka inafuna kudya nsomba ya kukula kwake, ndipo inatsala pang’ono kutsamwitsidwa.