Mbiri Yachisinthiko Iwulula Kukula Kwapang'onopang'ono kwa Ng'ona

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Current Biology wotchedwa "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" wawunikira chifukwa chake ng'ona, kuphatikizapo ng'ona ndi alligator, zimakula pang'onopang'ono poyerekeza ndi achibale awo apamtima, mbalame. Gulu lofufuzalo linafufuza momwe mafupa a mkati mwa mafupa a ng'ona a zaka 200 miliyoni, omwe amadziwika kuti crocodylomorphs, ndipo adapeza kuti amakula pang'onopang'ono, mofanana ndi ng'ona zamakono.

Ofufuzawo anadabwa kupeza kuti minyewa ya mafupa a crocodylomorphs akalewa anali ndi mtundu wina wotchedwa parallel-fibred bone, kusonyeza kukula pakati pa makolo awo akale omwe amakula mofulumira ndi ng’ona zomwe zimakula pang’onopang’ono masiku ano. Kupeza kumeneku kumatsutsa chikhulupiriro chofala chakuti kukula kwapang'onopang'ono kwa ng'ona kumagwirizana ndi moyo wawo wongokhala, wokhala m'madzi. Ma crocodylomorphs oyambilirawa anali nyama zakutchire komanso zapadziko lapansi, osati zilombo zobisalira zomwe zilipo masiku ano.

Kafukufukuyu adakhudzanso kufufuza zinthu zakale za ng'ona zomwe zidapezeka kumene zaka 210 miliyoni zapitazo ku South Africa. Ofufuzawo adasanthula mafupawo pansi pa microscope yamphamvu kwambiri kuti adziwe zaka zomwe zimamwalira, kukula kwapachaka, ndi mawonekedwe a minofu ya mafupa. Poyerekeza chitsanzo chatsopanocho ndi zamoyo zina zodziŵika, iwo anachizindikira kukhala kholo la ng’ona loyambirira kwambiri, mwinamwake loyambirira pa gululo limene limaphatikizapo ng’ona zamakono.

Ofufuzawo anapeza kuti zamoyo zazikuluzikuluzi zinkakula pang’onopang’ono kusiyana ndi zokwawa zazikulu za m’nthawi yake, monga madinosaur. Njira yakukula pang'onopang'onoyi idapitilirabe ndikucheperachepera mu mitundu ya crocodylomorph yomwe yangotuluka kumene. Kukula pang'onopang'ono kunakhala chikhalidwe cha crocodylomorphs odziwika kuchokera kwa makolo awo akale, kuwalola kuti apulumuke chiwonongeko chambiri kumapeto kwa Triassic Period.

Kumbali ina, ma<em>dinosaur akukhulupiriridwa kuti anapulumuka chiwonongeko chaunyinji mwa kukula mofulumira. Chochitikachi chinayambitsa kukhalira limodzi kwa ma dinosaurs omwe amakula mofulumira ndi crocodylomorphs omwe amakula pang'onopang'ono m'nyengo yotsatira, potsirizira pake kuyika maziko a kusiyana kwa kukula komwe kumawonedwa mwa mbadwa zawo zamakono, mbalame, ndi ng'ona.

Zotsatira za kafukufukuyu zikuwonetsa kuti kusiyana kwa kukula kwa mbalame ndi ng'ona kunakhazikitsidwa kumayambiriro kwa mbiri ya chisinthiko cha gululi, ngakhale kuti kholo lawo linali nyama yomwe ikukula mofulumira. Kafukufukuyu amathandizira kumvetsetsa kwathu zinthu zovuta zomwe zimathandizira kukula kwamitundu yosiyanasiyana komanso kusintha kwamitundu yosiyanasiyana.

Sources:

- "Chiyambi cha kukula pang'onopang'ono pa mzere wa ng'ona" - Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, University of the Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

– Bailey Weiss, University of the Witwatersrand

- Paul Barrett, Pulofesa Woyenerera wa Palaeontology ku Natural History Museum, London