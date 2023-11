Kufufuza pa Boma Lothana ndi Mliri wa Covid-19 Kupitilira Umboni wa Chief Medical Officer

M'mawonekedwe omwe akuyembekezeredwa kwambiri, a Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer waku United Kingdom, akuyenera kupereka umboni lero pakufufuza komwe kukupitilira Covid-19. Sir Whitty, yemwe adakhala m'modzi mwa anthu odziwika bwino mdziko muno panthawi ya mliri, akuyembekezeka kukhala Lachiwiri lonse ndikuwunikira momwe boma likuyendetsera vutoli.

Umboni uwu wochokera kwa Sir Whitty ukutsatira mawonekedwe aposachedwa a Mlangizi wakale wa Sayansi, Sir Patrick Vallance, yemwe adapereka chidziwitso chake pakupanga zisankho za Prime Minister wakale Boris Johnson ndi gulu lake. Zolemba za Sir Vallance m'dayari zapereka chithunzithunzi chodabwitsa cha momwe boma likugwirira ntchito panthawi yovutayi.

Lady Hallett, yemwe amayang'anira kafukufukuyu, adanena Lolemba kuti a Johnson akuwoneka kuti "adodometsedwa" ndi zovuta komanso ma graph omwe adaperekedwa kwa iye. Panali nthawi zina pomwe amavutika kuti asunge zidziwitso zasayansi, zomwe zidapangitsa kuti afunse mafunso okhudza momwe boma limapangira zisankho komanso momwe angayankhire mliriwu.

Njira imodzi yomwe yatsutsidwa ndi dongosolo la a Sunak la "Eat Out to Help Out", lomwe linakhazikitsidwa mu Ogasiti 2020 kuti lithandizire malo odyera ndi malo odyera pambuyo potseka. Sir Whitty akuyenera kukumana ndi mafunso okhudzana ndi zomwe adanena kale zachinsinsi ponena za dongosololi ngati "kudya kuti athandize kachilomboka." Kufufuzako kumafuna kumvetsetsa bwino momwe machitidwe a boma amakhudzira ndi momwe zimagwirira ntchito.

Pomwe kafukufukuyu akupitilira, akuyembekezeka kuti a Sir Jonathan Van-Tam, wachiwiri kwa Sir Whitty, aperekanso umboni sabata ino. Umboni wa anthu ofunikirawa ukuwunikira njira yopangira zisankho ndi zomwe boma likuchita, zomwe zikuthandizira kumvetsetsa bwino momwe mliri wa Covid-19 ku United Kingdom umathandizira.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Kodi Covid-19 Inquiry ndi chiyani?

Covid-19 Inquiry ndi kafukufuku wokhudza momwe boma likugwirira ntchito mliri wa Covid-19 ku United Kingdom. Cholinga chake ndi kuyesa njira yopangira zisankho, ndondomeko zomwe zakhazikitsidwa, komanso momwe angayankhire pamavuto.

Sir Chris Whitty ndi ndani?

Sir Chris Whitty ndi Chief Medical Officer waku United Kingdom. Wachitapo gawo lalikulu polangiza boma pazaumoyo wa anthu, makamaka panthawi ya mliri wa Covid-19.

Kodi cholinga cha umboni wa Sir Chris Whitty ndi chiyani?

Umboni wa Sir Chris Whitty ukuyembekezeka kupereka chidziwitso pa momwe boma likuyendetsera mliri wa Covid-19. Adzafunsidwa za zisankho zazikulu, ndondomeko, ndi zoyambitsa, monga ndondomeko ya "Eat Out to Help Out".

Kodi dongosolo la "Eat Out to Help Out" ndi chiyani?

Ndondomeko ya "Eat Out to Help Out" inali njira ya boma yomwe idakhazikitsidwa mu Ogasiti 2020 kuti ithandizire malo odyera ndi ochereza alendo atatseka. Idapereka zakudya zotsika mtengo kuti zilimbikitse anthu kudya ndikulimbikitsa chuma.