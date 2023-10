Ngalande za Aquifer ku Martian Chaotic Terrains Ziwulula Umboni wa Nyanja Yakale Yamatope

Zomwe gulu logwirizana lotsogozedwa ndi a Alexis Rodriguez wa Planetary Science Institute lapeza zawulula umboni wa zigwa zomwe zimapangidwa ndi ngalande zamadzi zomwe zili mkati mwa malo omwe agwa ku Martian omwe amatchedwa chipwirikiti. Ofufuzawa adayang'ana kwambiri za sedimentary unit mkati mwa Hydraotes Chaos, yomwe amatanthauzira kuti ndi zotsalira za nyanja yamatope yomwe imapangidwa ndi zotuluka kuchokera ku miyala yamatope yomwe imakhala ndi mpweya kuyambira zaka pafupifupi 4 biliyoni zapitazo. Nthawi imeneyi ikugwirizana ndi nthawi yomwe dziko la Mars liyenera kukhala. Madontho omwe amapezeka m'derali akhoza kukhala ndi umboni wa moyo wakale.

Kafukufukuyu, wotchedwa "Kufufuza umboni wa zotsalira za m'madzi a Amazonian aquifer sedimentary kuphulika kwa Martian chaotic terrain" ndipo adasindikizidwa mu Nature Scientific Reports, inali ntchito yothandizana ndi olemba anzawo ochokera ku NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, ndi University of Florida.

Chimodzi mwazochititsa chidwi ndi kupezeka kwa mapiri amatope ndi ma diapir ku Hydraotes Chaos, omwe ndi ofala kwambiri ndipo amakhulupirira kuti amachokera ku sedimentary volcanism. M'malo mwa kukwera kwa magma ndi kuphulika, matope ndi mchere wonyowa umafika ndi kuswa pamwamba, kupanga milu ndi kuyenda. Maonekedwe a zitundawa amangochitika pamtunda wa chipwirikiti osati pa ma mesa, kutanthauza ulalo wamapangidwe azinthu m'malo mwa genesis ndi mphamvu zowonjezera madera zomwe zimapangidwa ndi kukwera kwamphamvu.

Kafukufukuyu ndi gawo lofunikira pakumvetsetsa mbiri yakale komanso kuthekera kwakukhala kwa Mars. Ikuwunikiranso kufunikira kofufuza za chipwirikitizi, chifukwa atha kukhala ndi chidziwitso chotha kukhalapo kwa moyo wakale pa pulaneti lofiira. Pamene kufufuza kwa Mars kukupitirirabe, kufufuza kowonjezereka kwa ngalande za madzi a m'madzi ndi mapangidwe a nthaka kudzakuthandizani kuulula zinsinsi zakale za dziko lapansi.

Sources:

- Kutulutsa atolankhani kwa Planetary Science Institute

- Malipoti a Sayansi Yachilengedwe