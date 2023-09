Anthu Akuyendetsa Kutayika kwa Nthambi Zambiri mu Mtengo wa Moyo, Kafukufuku Wapeza

Kafukufuku watsopano akuchenjeza za chiwopsezo cha kutha kwachisanu ndi chimodzi komwe kumachitika chifukwa cha zochita za anthu, kunena kuti anthu akuyendetsa kutayika kwa nthambi zonse za "Tree of Life". Kafukufukuyu, wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, ndi wapadera chifukwa amafufuza za kutha kwa mitundu yonse osati zamoyo zokha.

Ofufuzawo adayang'ana kwambiri zamoyo wamtundu wa vertebrate (kupatula nsomba) ndipo adapeza kuti mwa 5,400 genera yomwe idaphunziridwa, 73 idasowa mzaka 500 zapitazi, ndipo ambiri a iwo adasowa m'zaka mazana awiri zapitazi. Mlingo wa kutha kumeneku ndi wokwera kwambiri kuposa zomwe zingayembekezeredwe malinga ndi kuyerekezera kwa zolemba zakale.

Zochita za anthu monga kuwononga malo okhala, kusodza nsomba mopitirira muyeso, ndi kusaka nyama zadziwika kuti ndizo zomwe zayambitsa vuto la kutha kumeneku. Kutayika kwa mtundu umodzi kumatha kukhala ndi zotsatirapo zazikulu pa chilengedwe chonse. Wolemba nawo kafukufukuyu, a Gerardo Ceballos, akuwonetsa kufulumira kwazomwe zikuchitika, nati, "Chodetsa nkhawa chathu ndikuti ...

Ngakhale kuti akatswiri onse amavomereza kuti chiŵerengero cha kutha kwa dziko lino n’chochititsa mantha, kaya ichi ndi chiwonongeko chachisanu ndi chimodzi ndi nkhani yotsutsana. Asayansi amatanthauzira kutha kwakukulu monga kutayika kwa 75% ya zamoyo m'kanthawi kochepa. Malinga ndi Robert Cowie, katswiri wa zamoyo pa yunivesite ya Hawaii, pogwiritsa ntchito tanthauzo limeneli, kutha kwachisanu ndi chimodzi sikunachitikebe.

Komabe, zomwe kafukufukuyu adapeza za nthambi zonse za Mtengo wa Moyo zomwe zidatayika zimatsimikizira kuopsa kwa vutoli. Kafukufukuyu akusonyeza kuti pakufunika kuchitapo kanthu mwamsanga pofuna kuteteza zamoyo zosiyanasiyana komanso kuteteza tsogolo la anthu.

