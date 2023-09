Anthu Amene Akuyendetsa Kutayika kwa Nthambi Zonse za Mtengo wa Moyo, Akuchenjeza Phunziro Latsopano

Kafukufuku waposachedwapa wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wasonyeza kuti anthu akuchititsa kuti nthambi zonse za "Tree of Life" ziwonongeke, zomwe zimayambitsa nkhawa za kutha kwachisanu ndi chimodzi. Kafukufukuyu, wochitidwa ndi ofufuza a National Autonomous University of Mexico, akugogomezera za kutha kwa genera yonse, yomwe ili magulu pakati pa zamoyo ndi mabanja.

Mosiyana ndi maphunziro am'mbuyomu omwe amangoyang'ana kutayika kwa mitundu yosiyanasiyana, kafukufukuyu akuwunika kutha kwa genera lonse. Ndizothandiza kwambiri chifukwa zimapereka chidziwitso chozama cha mitengo yomwe ikutha. Pulofesa Gerardo Ceballos, m'modzi mwa omwe adalemba nawo kafukufukuyu, akugogomezera kuti vuto la kutha kwachuma ndilokulirapo ngati vuto lakusintha kwanyengo koma nthawi zambiri limamanyalanyazidwa.

Pofufuza zomwe zinachokera ku International Union for Conservation of Nature (IUCN), ofufuzawo adapeza kuti 73 genera yatha m'zaka 500 zapitazi, ndipo kutha kwakukulu kunachitika zaka mazana awiri zapitazi. Izi ndi zowopsa, chifukwa malinga ndi kuchuluka kwa kutha kwa m'mbuyomu, mibadwo iwiri yokha ndiyo iyenera kutayika nthawi yomweyo.

Kafukufukuyu akuti zinthu zomwe anthu amachita monga kuwononga malo okhala, kupha nsomba mopambanitsa, ndi kusaka ndizomwe zimayambitsa kusokonekera kumeneku. Kutaya ngakhale mtundu umodzi kungakhale ndi zotsatira zazikulu pa chilengedwe. Ofufuzawo akukhulupirira kuti pakufunika kuchitapo kanthu mwamsanga kuti anthu asamawonongeke komanso kuti anthu azitukuka.

Ngakhale kuti pali mgwirizano pakati pa akatswiri kuti chiwonongeko chamakono ndi chochititsa mantha, ngati chikugwirizana ndi ndondomeko yachisanu ndi chimodzi ya kutha kwa misala idakali nkhani yotsutsana. Kutha kwakukulu kumatanthauzidwa ngati kutayika kwa 75% ya zamoyo mkati mwa nthawi yochepa. Komabe, ngati chiwopsezo cha kutha kwaposachedwa chikupitilira kapena kuwonjezeka, kutha kwa anthu ambiri kungathe kuchitika.

Olemba kafukufukuyu akugogomezera kufunika koika patsogolo chitetezo ndi kubwezeretsedwa kwa malo achilengedwe pofuna kupewa kutha kwina. Amakhulupirira kuti ndizothekabe kupulumutsa ma genera ambiri ngati achitapo kanthu mwachangu.

Zochokera: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Tanthauzo:

Genera: M'gulu la zamoyo, mtundu ndi udindo pakati pa zamoyo ndi banja.

Mitundu: Gulu la zamoyo zomwe zimakhala zofanana ndipo zimatha kuberekana kuti zibereke ana.

Kutha Kwambiri: Kuwonongeka kofulumira kwa mitundu yambiri ya zamoyo mkati mwa nthawi yochepa, zomwe zimatsogolera ku kusintha kwakukulu kwa chilengedwe ndi chisinthiko.

Mtengo wa Moyo: Chifaniziro chophiphiritsira cha maubwenzi pakati pa mitundu yosiyanasiyana, kutsata mbiri yawo yachisinthiko kubwerera ku kholo limodzi.