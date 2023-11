Asayansi Athandizira Kuthandizira Kuteteza Kudziyimira pawokha kwa National Observatory ya Athens

Asayansi ku National Observatory of Athens (NOA) akufuna thandizo la anthu kuti atsutse lingaliro laposachedwa la boma lomwe lingasokoneze kudziyimira pawokha komanso kudziyimira pawokha. Chigamulochi chikuphatikiza kusamutsa kuyang'anira kwa NOA ku Unduna wa Zanyengo ndi Chitetezo cha Civil, kusuntha komwe kwadzetsa nkhawa pakati pa asayansi.

Pakali pano ikugwira ntchito motsogozedwa ndi General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), NOA, pamodzi ndi mabungwe ena odziyimira pawokha, amakhulupirira kuti ndi a Unduna wa Zachitukuko. Mtsutso waukulu wotsutsana ndi kusamutsidwa kwagona pa mfundo yakuti ofufuza ochepa chabe a NOA ali ndi ukadaulo wofunikira kuti athandizire pantchito yachitetezo cha anthu.

Zomwe zakonzedwa, zomwe zakhazikitsidwa mulamulo lomwe liyenera kuvotera aphungu posachedwa, zadzudzulanso Council of Presidents of Research Centers and Technological Agencies. Liwu lophatikizanali limatsutsa "kudulidwa" kwa NOA kuchokera ku bungwe ladziko lonse la mabungwe ofufuza, kufotokoza nkhawa kuti chisankhochi chidzasokoneza ndi kusokoneza ntchito yake yonse.

Malinga ndi pempho la NOA, kusinthaku kukuyika pachiwopsezo kupita patsogolo kwa kafukufuku ku Greece, ndikuyika pachiwopsezo chiyembekezo cha bungwe lopeza ndalama zopikisana pakufufuza ndikukwaniritsa bwino zasayansi. Zimasonyezanso kusamvetsetsa ndi kuzindikira zofunikira zenizeni zogwirira ntchito ndi kayendetsedwe ka kuyang'anira malo ofufuza. Ukadaulo wofunikira pakuwongolera zinthu ngati izi waphatikizidwa mkati mwa GSRI, bungwe lokhalo loyang'anira lomwe ladzipereka pantchitoyi.

Yakhazikitsidwa mu 1842, NOA imadziwika kuti ndi malo oyamba ofufuza ku Greece omwe adakhazikitsidwa atalandira ufulu kuchokera ku ulamuliro wa Ottoman. Wopangidwa ndi Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), ndi Geodynamic Institute (GI), yomwe imagwira ntchito pazachilengedwe zapadziko lapansi komanso kuwunika kusinthika kwapadziko lapansi, NOA yatenga gawo lofunikira kwambiri pakupititsa patsogolo kufufuza ndi kumvetsetsa kwasayansi.

FAQ

Chifukwa chiyani NOA ikutsutsana ndi kusamutsidwa kwa kuyang'anira?

NOA ikutsutsa kusamutsidwa kwa oyang'anira ku Climate Crisis and Civil Protection Ministry chifukwa ikukhulupirira kuti ofufuza ake ochepa okha ndi omwe ali ndi ukadaulo wokhudzana ndi chitetezo cha anthu. Amanena kuti General Secretariat of Research & Innovation (GSRI) ya Unduna wa Zachitukuko ndi yoyenera kuyang'anira ntchito zawo.

Ndani winanso amene amatsutsana ndi ganizo la boma?

Council of Presidents of Research Centers and Technological Agencies nawonso akutsutsa kusamutsidwa komwe kukukonzekera. Iwo amanena kuti kuchotsa NOA kuchokera m'mayiko a mabungwe ofufuza kungasokoneze kwambiri ntchito yake ndikulepheretsa kugwira ntchito zofunika za sayansi.

Kodi chisankhochi chingakhale ndi zotsatira zotani pa kafukufuku ku Greece?

Pempho la NOA likuwonetsa kuti lingaliro ili likuwopseza kupita patsogolo kwa kafukufuku ku Greece. Ikunena kuti kusunthaku kungalepheretse NOA kupeza mwayi wopeza ndalama zofufuzira ndikuchita bwino kwambiri pazasayansi, potero kuyika pachiwopsezo chakukula ndi kupita patsogolo.

Kodi mbiri ya NOA ndi chiyani?

Yakhazikitsidwa mu 1842 dziko la Greece litalandira ufulu wodzilamulira kuchokera ku ulamuliro wa Ottoman, NOA ili ndi mwayi wokhala bungwe loyamba lofufuza mdzikolo. Kwa zaka zambiri, zathandiza kwambiri pa sayansi ya zakuthambo, astrophysics, kafukufuku wa chilengedwe, ndi geodynamics.