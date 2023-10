Kupanga Chitsanzo Choneneratu Kutsegula kwa Ma Estrogen Receptors mu Zisindikizo za Baikal ndi Zowononga Zachilengedwe.

By

Ofufuza ku Center for Marine Environmental Studies (CMES) ku yunivesite ya Ehime apanga chitsanzo chomwe chingathe kuneneratu mphamvu ya zoipitsa zachilengedwe kuti yambitsani ma estrogen receptors mu zidindo za Baikal. Kafukufukuyu adagwiritsa ntchito zoyeserera za in vitro komanso zoyeserera zamakompyuta kuti ziwone kuthekera kwa kuyambitsa kwa bisphenols (BPs) ndi hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) pa estrogen receptor α (bsERα) ndi β (bsERβ) subtypes.

Kuyesa kwa in vitro kunawonetsa kuti ma BP ambiri ndi OH-PCB amawonetsa zochitika ngati estrogen motsutsana ndi ma bsER subtypes. Pakati pa ma BP omwe adayesedwa, bisphenol AF idawonetsa ntchito yamphamvu kwambiri ngati estrogen. Mofananamo, 4'-OH-CB50 ndi 4'-OH-CB30 inasonyeza ntchito yamphamvu kwambiri pakati pa OH-PCB yoyesedwa motsutsana ndi bsERα ndi bsERβ, motero.

Kuti mufufuzenso momwe zoipitsa zachilengedwezi zimamangirizira ku bsER, zoyeserera zamakompyuta zidachitika. Kutengera zotsatira za zofananirazi komanso kapangidwe kazinthu zoipitsa, ma quantitative structure-activity relationship (QSAR) amitundu yonse ya bsER adapangidwa. Zitsanzozi zinaneneratu molondola za kuthekera kwa kuyambitsa kwa chilengedwe chilichonse muzoyesera za in vitro, kusiyanitsa pakati pa mankhwala omwe amatsegula ndi omwe samagwira ntchito zonse za bsERα ndi bsERβ. Ofufuzawo adapezanso zinthu zofunika kwambiri zomwe zimakhudza kuthekera kwa kuyambitsa kwa zonyansazo.

Kuphatikiza apo, ofufuzawo adapanga bwino mtundu wa QSAR womwe umaneneratu za kuthekera kwa mbewa estrogen receptors (ERs) pogwiritsa ntchito njira yomweyo. Izi zikuwonetsa kugwiritsidwa ntchito kwa njira yachitsanzo pamitundu yosiyanasiyana.

Kupanga chitsanzo ichi ndi sitepe yofunika kwambiri pakumvetsetsa ndi kulosera zotsatira za zowonongeka zachilengedwe pa dongosolo la endocrine la zisindikizo za Baikal. Limapereka chida chamtengo wapatali chowunika kuopsa kwa zowononga izi ndikudziwitsanso zoyesayesa zoteteza zamoyo zomwe zili pachiwopsezochi.

Gwero: Hoa Thanh Nguyen et al, "Mu mafanizidwe a silika ndi mafotokozedwe a ma molekyulu kuti adziwike mu vitro transactivation potencies of Baikal seal estrogen receptors ndi zoipitsa zachilengedwe", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).